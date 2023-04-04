Мы с командой договорились никому об этом не рассказывать: Леся Никитюк попала под обстрел во время съемок

Леся Никитюк во время съемок нового выпуска проекта LeМаршрутка вместе с командой попала под вражеский обстрел. Такими подробностями путешествия в Николаев, Херсон и Харьков делится телеведущая.

Женщина говорит, что этот опасный момент навсегда остался в ее памяти.

Мы с командой договорились никому этого не рассказывать, но я начальница, поэтому мне можно (улыбается).

Никитюк рассказывает, что все произошло, когда они ехали из одного населенного пункта в другой. По дороге команда попала под вражеский обстрел.

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Как происходили съемки в Харькове, Николаеве и Херсоне

Леся Никитюк вместе с командой посетила эти города в феврале для съемок новых выпусков проекта LeМаршрутка. Она вспоминает, что воздушные тревоги звучали там часто. Поэтому снимать приходилось в промежутках между тревогами, а когда раздавался сигнал об опасности — вся команда всегда спускалась в укрытие.

Несколько раз было такое, что звучала сирена, мы ехали в укрытие в отеле, в котором остановились. Как только приезжали, тревога заканчивалась, и мы отправлялись обратно снимать, вспоминает телеведущая.

И добавляет: самое удивительное, что ты привыкаешь к этому всего за несколько часов и перестаешь дергаться, и воспринимаешь как должное.

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