Отримати позитивний настрій та допомогти іншим: Леся Нікітюк про її покликання та проект єПитання

Як зберегти своє психічне здоров’я у складні часи — це непросте питання, з яким намагалося розібратись людство. Та вже рік після початку повномасштабної війни українці віднаходять свої методи, й один з них — саме гумор.

Ведуча Леся Нікітюк розповідає, що завжди робить усе можливе, щоб розважити та відволікти українців, а в новому проекті вона відчуває свою супермісію.

Сімейне розважальне шоу єПитання на Новому каналі стартує 13 березня о 20:00. У першому випуску актори серіалів Будиночок на щастя та Одного разу під Полтавою зійдуться у двобої.

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Ведуча вважає, що українці чекають на такий проект, оскільки всім людям потрібно іноді перемикатися і видихнути, щоб зняти постійний стрес.

Леся Нікітюк також зауважила, що шоу єПитання важливе не тільки як розважальна програма, а і як можливість підтримати наших воїнів та допомогти ЗСУ. Гості шоу матимуть змогу задонатити гроші на потреби українських військових за допомогою спеціального QR-коду на екрані.

єПитання створене за американським форматом Family Feud та є проектом, призначеним для всієї сім’ї. Усім глядачам обіцяють 45 хвилин позитиву та чудовий настрій.

Українці очікують на такі проекти, які допоможуть їм розслабитися та переключитися від повсякденних проблем.

Також раніше Сергій Притула в інтерв’ю розповів, чого не вистачає українцям для перемоги, як обирав своє місце на війні між службою та волонтерством, а також про те, що має стати фундаментом для українського суспільства.

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