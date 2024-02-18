Какие льготы есть у жены участника боевых действий: как ими воспользоваться

У участников боевых действий и членов их семей есть льготы. Читай подробнее, на какие социальные льготы могут претендовать жены участников боевых действий и другие члены их семей.
По ст. 3 Семейного кодекса Украины, получать льготы действующих военнослужащих имеют право проживающие вместе лица, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности.
То есть, на льготы участников боевых действий могут рассчитывать такие члены семьи военного/военной:
Жена, муж или вышеперечисленные члены семьи военнослужащего (военнослужащей) имеют право на такие льготы в Украине по закону О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей:
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