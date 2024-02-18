Какие льготы есть у жены участника боевых действий: как ими воспользоваться

У участников боевых действий и членов их семей есть льготы. Читай подробнее, на какие социальные льготы могут претендовать жены участников боевых действий и другие члены их семей.

Какие льготы есть у жены участника боевых действий в 2024 году

По ст. 3 Семейного кодекса Украины, получать льготы действующих военнослужащих имеют право проживающие вместе лица, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности.

То есть, на льготы участников боевых действий могут рассчитывать такие члены семьи военного/военной:

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нетрудоспособные родители;

супруга/супруг;

общие несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, находящееся под опекой или попечительством льготника и проживающее вместе с участником(-ей) боевых действий.

Жена, муж или вышеперечисленные члены семьи военнослужащего (военнослужащей) имеют право на такие льготы в Украине по закону О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей:

Льгота на коммунальные услуги. Для участника боевых действий скидка на коммуналку — 75%. Для лиц с инвалидностью — скидка 100%. Чтобы получить льготу, укажи в справке состав семьи.

Оздоровление и отдых детей УБД (первоочередные места в детских оздоровительных лагерях).

Право на перевод на бюджетную форму обучения на дневной форме.

Право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях детей УБД, обучающихся в вузах, ПТУ, других учебных заведениях на дневной форме.

Дети участников боевых действий имеют право на первоочередные места в школах и детских садах по месту жительства.

Дети-студенты участников боевых действий имеют право на социальную стипендию при отсутствии задолженности.

Раньше мы рассказывали о льготах на коммунальные услуги.

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