Які пільги має дружина учасника бойових дій: як ними скористатися

Учасники бойових дій та члени їхніх родин мають пільги. Читай детальніше, на які соціальні пільги можуть претендувати дружини учасників бойових дій та інші члени родини.
За ст. 3 Сімейного кодексу України, отримувати пільги чинних військовослужбовців мають право особи, що проживають разом, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки.
Тобто, на пільги учасників бойових дій можуть розраховувати такі члени родини військового/військової:
Дружина, чоловік або вищеперераховані члени родини військовослужбовця (військовослужбовиці) мають право на такі пільги в Україні за законом Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей:
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