Сокровища на OLX: как ваши копейки могут стоить 50 000 грн

Старые копилки и забытые в ящиках кошельки могут скрывать в себе целое состояние. Украинские онлайн-платформы, такие, как OLX и Violity, превратились в настоящие биржи, где стоимость обычных на вид монет может колебаться от цены чашки кофе до десятков тысяч гривен. Причина такого ажиотажа — уникальные детали, ошибки чеканки и история, стоящая за каждым редким экземпляром.

Мы разобрались, почему одни монеты стоят 100 гривен, а за другие готовы платить до 50 000, и на какие именно детали стоит обращать внимание, ища ценные монеты Украины.

Рынок монет: от дешевого металла до дорогих лотов

Главное правило нумизматики — цену определяет редкость, а не номинал. Это ярко демонстрируют самые дорогие лоты. Например, в одном из объявлений за 50 копеек продавец из Стрыя просит 50 000 гривен. Вероятно, под таким названием скрывается редкий брак чеканки или так называемая монета-перепутка. Такие ценные украинские монеты являются мечтой многих коллекционеров.

Другие дорогие монеты Украины — это 50 копеек за почти 10 тысяч грн, а также коллекции украинских монет различных номиналов, которые оцениваются в 4000 гривен. Даже одна монета номиналом 50 копеек 1994 года особого вида продается за 2 000 гривен. Поэтому, какие украинские монеты ценные, стоит знать каждому.

Когда монеты — просто деньги: не все является сокровищем

В то же время, важно понимать, что подавляющее большинство монет, находящихся в обращении, не имеют коллекционной ценности. В противоположность дорогим лотам, на OLX можно найти целые горки обычных 50-копеечных монет 1992 года всего за 100 гривен.

Так, один из продавцов предлагает целую горку обычных 50-копеечных монет 1992 года всего за 100 гривен.

Этот широкий ценовой диапазон на украинские монеты — от символических 50 гривен до невероятных 50 тысяч за один редкий экземпляр — подчеркивает важность знания, какие монеты ценные.

История одной монеты

Идеальным примером того, как ошибка превращает копейки в клад, является история 50 копеек 1992 года, которая на аукционе Violity стоит более 9 000 гривен. Эта монета, известная как “Англичанка”, относится к редкому виду 4ААм.

Секрет ее ценности — в дефекте, допущенном при чеканке первых украинских монет на английском оборудовании. Это яркий пример, какие украинские монеты ценные из-за их истории и уникального брака чеканки.

Главное отличие, по которому можно узнать эту козырную монету:

На аверсе (стороне с гербом) щит является выпуклым , а трезубец внутри него — вдавленным;

, а трезубец внутри него — вдавленным; На обычных, распространенных монетах все наоборот: щит имеет тонкие линии, а трезубец является выпуклым.

Специалисты объясняют, что ошибка возникла из-за неправильного затемнения трезубца при разработке эскизов.

Запретный клад: почему єти редкие украинские монеты так желанны

Самое интересное, что весь тираж таких неправильных 50 копеек должен был быть уничтожен, поскольку он не соответствовал официальной документации. Однако небольшая часть этих монет каким-то образом избежала утилизации и попала в кошельки украинцев.

Именно этот факт, что монета является, по сути, запрещенной, и делает ее такой редкой и желанной для коллекционеров. Каждый такой экземпляр — это не просто деньги, а уникальный артефакт, рассказывающий историю первых шагов украинской государственности.

Поэтому, прежде чем отдавать сдачу в магазине, стоит внимательнее присмотреться к монетам в руках — возможно, среди них скрывается настоящий клад. Теперь ты знаешь, какие монеты ценные и на что обращать внимание, ища коллекционные монеты Украины.

А еще, в третью годовщину начала полномасштабной войны, Национальный банк Украины выпустил памятную монету Тримаймо стрій.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!