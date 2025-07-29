Скарби на OLX: як твої копійки можуть коштувати 50 000 грн

Старі скарбнички та забуті в шухлядах гаманці можуть приховувати справжній статок. Українські онлайн-платформи, такі як OLX та Violity, перетворилися на справжні біржі, де вартість звичайних на вигляд монет може коливатися від ціни чашки кави до десятків тисяч гривень.

Причина цього ажіотажу — унікальні деталі, помилки карбування та історія, що стоїть за кожним рідкісним екземпляром.

Ми розібралися, чому одні монети коштують 100 гривень, а за інші готові платити до 50 000, і на які саме деталі варто звертати увагу, шукаючи цінні монети України.

Ринок рідкісних та дорогих монет: що шукають нумізмати

Головне правило нумізматики — ціну визначає рідкість, а не номінал. Це яскраво демонструють найдорожчі лоти. Наприклад, в одному з оголошень за 50 копійок продавець зі Стрия просить 50 000 гривень. Ймовірно, це рідкісний брак карбування або так звана монета-перепустка. Такі цінні українські монети є мрією багатьох колекціонерів.

Інші дорогі монети України — це 50 копійок за майже 10 тисяч грн, а також колекції українських монет різних номіналів, які оцінюються в 4000 гривень.

Навіть одна монета номіналом 50 копійок 1994 року особливого різновиду продається за 2 000 гривень. Тож, які українські монети цінні, варто знати кожному.

Коли монети — просто гроші: не все є скарбом

Водночас, важливо розуміти, що переважна більшість монет в обігу не мають колекційної цінності. На противагу дорогим лотам, на OLX можна знайти цілі жмені звичайних 50-копійчаних монет 1992 року всього за 100 гривень.

Так, один із продавців пропонує цілу гірку звичайних 50-копійчаних монет 1992 року всього за 100 гривень.

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Аналіз пропозицій на OLX вражає: ціновий діапазон на українські монети простягається від символічних 50 гривень за жменю звичайних копійок до неймовірних 50 тисяч гривень за один-єдиний рідкісний екземпляр.

Історія однієї монети

Ідеальним прикладом того, як помилка перетворює копійки на скарб, є історія 50 копійок 1992 року, яка на аукціоні Violity коштує понад 9 000 гривень. Ця монета, відома як “Англічанка”, належить до рідкісного різновиду 4ААм.

Секрет її цінності — у дефекті, допущеному під час карбування перших українських монет на англійському обладнанні. Це яскравий приклад, які українські монети цінні через їхню історію та унікальний брак карбування.

Головна відмінність, за якою можна впізнати цю козирну монету:

На аверсі (стороні з гербом) щит є випуклим, а тризуб усередині нього — вдавленим;

а тризуб усередині нього — вдавленим; На звичайних, поширених монетах усе навпаки: щит має тонкі лінії, а тризуб є опуклим.

Фахівці пояснюють, що помилка виникла через неправильне затемнення тризуба при розробці ескізів.

Заборонений скарб: чому ці рідкісні українські монети такі бажані

Найцікавіше, що весь тираж таких неправильних 50 копійок мав бути знищений, оскільки не відповідав офіційній документації. Однак невелика частина цих монет якимось чином уникла утилізації та потрапила до гаманців українців.

Саме цей факт, що монета є, по суті, забороненою, і робить її такою рідкісною та бажаною для колекціонерів. Кожен такий екземпляр — це не просто гроші, а унікальний артефакт, що розповідає історію перших кроків української державності.

Тож, перш ніж віддавати решту в магазині, варто уважніше придивитися до монет у руках — можливо, серед них ховається справжній скарб. Тепер ти знаєш, які монети цінні і на що звертати увагу, шукаючи колекційні монети України.

А ще, в треті роковини від початку повномасштабної війни, Національний банк України випустив пам’ятну монету Тримаймо стрій.

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