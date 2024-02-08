Денежная помощь украинцам от NRC: кто может получить и как подать заявку

Украинцы могут получить выплаты от Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC). Уже 9 февраля в 09:00 NRC приступит к приему заявок на получение многоцелевой денежной помощи.
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Норвежский совет по делам беженцев в Украине уже помогал украинцам, в прошлые разы удалось помочь 124 000 человек, говорится в сообщении в Facebook. NRC наткнулся на определенные технические проблемы и активно работал над усовершенствованием систем для обеспечения более плавного процесса.
— NRC является гуманитарной организацией, которая стремится помочь лицам, которые столкнулись с трудностями. У нас ограниченное финансирование, поэтому, к сожалению, мы не можем помочь всем заявителям. Мы будем пытаться помочь тем, кто больше всего в этом нуждается, — говорится в сообщении.
— Мы установили набор критериев для предоставления денежной помощи. Они включают людей вблизи линии фронта, пострадавших от недавних событий и проживающих на территории вне контроля правительства Украины.
На получение денежной помощи также могут претендовать перемещенные лица, вынужденные покинуть свой дом. Если человек раньше получал денежную помощь от NRC или другой организации, он может быть лишен приоритета помощи в зависимости от его текущих обстоятельств, — говорится на сайте.
Подача заявок на денежную помощь начнется в пятницу, 9 февраля в 9.00 и закончится в понедельник, 19 февраля в 17.00.
Подача заявок на денежную помощь начнется в пятницу, 9 февраля в 9.00 и закончится в понедельник, 19 февраля в 17.00.
Полученные средства можно потратить на разные потребности в зависимости от приоритетов и обстоятельств семьи — например, еда, образование, медицинская помощь, жилье и прочее. Помощь предназначена для наиболее уязвимого населения, пострадавшего от военных действий на всей территории Украины.
Заявку можно подать на официальном сайте NRC по ссылке.
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