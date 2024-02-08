Денежная помощь украинцам от NRC: кто может получить и как подать заявку

Украинцы могут получить выплаты от Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC). Уже 9 февраля в 09:00 NRC приступит к приему заявок на получение многоцелевой денежной помощи.

Читай, как зарегистрироваться на помощь NRC и кто сможет ее получить.

Помощь украинцам от NRC

Норвежский совет по делам беженцев в Украине уже помогал украинцам, в прошлые разы удалось помочь 124 000 человек, говорится в сообщении в Facebook. NRC наткнулся на определенные технические проблемы и активно работал над усовершенствованием систем для обеспечения более плавного процесса.

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— NRC является гуманитарной организацией, которая стремится помочь лицам, которые столкнулись с трудностями. У нас ограниченное финансирование, поэтому, к сожалению, мы не можем помочь всем заявителям. Мы будем пытаться помочь тем, кто больше всего в этом нуждается, — говорится в сообщении.

Кто может получить помощь

— Мы установили набор критериев для предоставления денежной помощи. Они включают людей вблизи линии фронта, пострадавших от недавних событий и проживающих на территории вне контроля правительства Украины.

На получение денежной помощи также могут претендовать перемещенные лица, вынужденные покинуть свой дом. Если человек раньше получал денежную помощь от NRC или другой организации, он может быть лишен приоритета помощи в зависимости от его текущих обстоятельств, — говорится на сайте.

Как подать заявку на помощь от NRC

Подача заявок на денежную помощь начнется в пятницу, 9 февраля в 9.00 и закончится в понедельник, 19 февраля в 17.00.

Полученные средства можно потратить на разные потребности в зависимости от приоритетов и обстоятельств семьи — например, еда, образование, медицинская помощь, жилье и прочее. Помощь предназначена для наиболее уязвимого населения, пострадавшего от военных действий на всей территории Украины.

Перед подачей заявки убедись, что услуги GPS включены на устройстве. В рамках процесса проверяют местонахождение. Не принимаются заявки без действительной геолокации. Дополнительные инструкции по включению местоположения GPS можно найти по ссылке.

Следует ввести номер ИНН (идентификационный номер) во избежание двойного получения помощи с другими гуманитарными организациями. Использование этой информации защищено соглашением об обмене данными.

Если заявка на денежную помощь успешна, твои банковские данные передадут финансовым учреждениям, включая Raiffeisen Bank, RedRose или Moneygram для осуществления денежного перевода.

Можно подать только одну заявку.

Эта помощь не включается в расчет налогооблагаемого дохода. Если есть обращения от налоговых органов по поводу этой помощи, нужно связаться с ikc@tax.gov.ua или с NRC по телефону горячей линии 0800302007 и по электронной почте ua.info@nrc.no.

Заявку можно подать на официальном сайте NRC по ссылке.

Украинцы получают разные выплаты от государства. Ранее мы рассказывали о выплатах ребенка в 2024 году.

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