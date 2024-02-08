Экономия

Денежная помощь украинцам от NRC: кто может получить и как подать заявку

Богдана Макалюк, журналист сайта 08 февраля 2024, 15:30
NRC допомога в Україні: як зареєструватися та отримати підтримку
Фото: Pexels

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