Экономия

Помощь для вузов во время войны. Правительство выплатит долги 13 тыс. студентов, которые учились по контракту

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 июля 2022, 09:00
Уряд виплатить заборгованість 13 тисяч студентів за навчання за контрактом
Фото: Pexels

Больше новостей
Як приготувати твердий сир вдома
С одним молоком, сметаной или яйцами. Рассказываем три простых рецепта, как сделать сыр в домашних условиях
Зрада батьків
“Родители изменяют друг другу. Как поступать и что делать взрослым? Советы для подростка”
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 17 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 17 июля
Графік магнітних бур на серпень 2022
Уберечь себя от негативных космических волн: календарь магнитных бурь на август 2022
Смотреть больше

Материалы по теме

Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 17 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 17 июля
Поздравления с Днем металлурга
Праздник стальных людей. Поздравления с Днем металлурга в стихах и прозе
Ксения Мишина
Кто вы такие, что вы сюда пришли? Ксения Мишина вернулась в Украину и увидела остатки войны в Киеве
Перехваченные разговоры
Назвался грузом — залезай в кузов! Российские военные мечтают о бегстве из Украины. О чем оккупант говорит с матерью

Видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 17 липня

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 17 июля
0:03:08
Перехваченные разговоры
Назвался грузом — залезай в кузов! Российские военные мечтают о бегстве из Украины. О чем оккупант говорит с матерью
0:04:26
Виставка у PinchukArtCentre
Важно дать людям место для размышлений и надежду, что ужасы кончатся! Новая выставка в PinchukArtCentre
0:12:03
Лариса Якубова про "російський мир"
Хотят уничтожить то, что не могут принять. Историк рассказала, на чем базируется ненависть россиян к украинцам
0:04:37
Видри донатять ЗСУ
Выдры кайфуют на Бали и донатят на ВСУ! Как украинцы в Индонезии собирают деньги для Украины
0:03:20
Дефіцит води
С дефицитом воды в разгар лета! Как выживает прифронтовой Степногорск в Запорожье
0:05:56
Ситуація на фронті 16 липня 2022 - Грабський про дії ЗСУ
На фронте эмоциям не место? Грабский объяснил, почему стратегия важнее мести
0:07:07
Чи законно вручати повістки на вулиці
Могут поймать и в ночных клубах, и на блокпостах, и на улице? Правила вручения повесток во время военного положения
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнбергский, Токийский и Югославский — рассказываем о самых известных военных трибуналах в истории
Ситуація на ринку праці в Україні в липня
250 тысяч гривен на создание и развитие бизнеса! Какие есть грантовые программы для начинающих предпринимателей
Больше видео
Зрада батьків
Читать дальше
“Родители изменяют друг другу. Как поступать и что делать взрослым? Советы для подростка”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь