Помощь для вузов во время войны. Правительство выплатит долги 13 тыс. студентов, которые учились по контракту

Сфера образования является одной из тех, которые пострадали в Украине от полномасштабного вторжения. Вузы не имели возможности проводить обучение, а когда занятия возобновились, не все студенты имели возможность платить за обучение по контракту.

От выплат украинских студентов зависят зарплаты работников вузов, а также оплата коммунальных услуг заведения. Поэтому правительство Украины приняло решение выплатить долги 13 тыс. украинских студентов за обучение во втором полугодии.

Соответствующее распоряжение власти приняли 16 июля. Средства выделят из резервного фонда госбюджета для компенсации расходов вузов на подготовку специалистов.

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— Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского со студентами обсуждался вопрос невозможности оплаты за обучение соискателей образования, зарегистрированных на территориях боевых действий, а также находящихся во временной оккупации или блокировании.

Президент Украины поставил задачу урегулировать этот вопрос, оказать помощь от государства, освободив более 13 тыс. студентов от уплаты задолженности, — написал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram.

Поэтому в 2022 году 86 млн 814,4 тыс. грн будут выделены для дальнейшего направления высшим учебным заведениям.

Сейчас все родители переживают, как будет проходить учебный год 2022, ведь боятся отпускать детей на очное обучение. Раньше мы рассказывали про учебный год в Украине 2022. Когда дети пойдут в школу и как готовят учебные заведения.

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