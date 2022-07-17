Допомога для вишів під час війни. Уряд виплатить борги 13 тис. студентів, які навчалися за контрактом

Сфера освіти є однією з тих, яка постраждала в Україні від повномасштабного вторгнення. Виші не мали змоги проводити навчання, а коли заняття поновилися, не всі студенти мали змогу платити за навчання за контрактом.

Від виплат українських студентів залежать зарплати працівників вишів, а також оплата комунальних послуг закладу. Тож уряд України ухвалив рішення виплатити борги 13 тис. українських студентів за навчання у другому півріччі.

Відповідне розпорядження влада ухвалила 16 липня. Кошти виділять із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат вишів на підготовку фахівців.

Зараз також дивляться

— Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського зі студентами обговорювалося питання неможливості оплати за навчання здобувачів освіти, які зареєстровані на територіях бойових дій, а також тих, хто перебуває (перебували) в тимчасовій окупації чи блокуванні.

Президент України поставив завдання врегулювати це питання, надати допомогу від держави, звільнивши понад 13 тис. студентів від сплати заборгованості, — написав міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

Тож у 2022 році 86 млн 814,4 тис. грн буде виділено для подальшого спрямування закладам вищої освіти.

Нині усі батьки хвилюються, як буде проходити навчальний рік 2022, адже бояться відпускати дітей на очне навчання. Раніше ми розповідали про навчальний рік в Україні 2022. Коли діти підуть до школи та як готують навчальні заклади.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!