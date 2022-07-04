Друга профтехосвіта в Україні буде безкоштовною? Як утримати молодь та відбудувати країну

Війна ще у розпалі, але вже час думати, хто відновлюватиме країну. Адже будуть потрібні цілі загони фахових будівельників, монтажників, зварювальників, слюсарів.

Крім того, чимало переселенців готові змінювати свій фах заради нової роботи.

За словами випускника Івано-Франківського професійного будівельного ліцею Івана Багматюка, будівництво – це така сфера, яка потрібна буде завжди. Немає сенсу зараз їхати закордон.

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Щоб утримати молодь і перевчити вже дорослих людей, Україна змінює закон – і тепер друга освіта, якщо це профтехосвіта, буде безкоштовною, а держава замовлятиме спеціалістів.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як зацікавити дитину англійською та вивчати мову із задоволенням.