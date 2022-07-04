Lifestyle

Друга профтехосвіта в Україні буде безкоштовною? Як утримати молодь та відбудувати країну

Ірина Тимчишин Оксана Михайлова 04 Липня 2022, 07:00

Більше відео
0:03:36
Лікарі Дніпра
Десятки врятованих людей і сотні подяк: як лікарі витягують з того світу наших бійців
0:04:06
Дідоренка
Його евакуйовували чотири рази! Де зараз працює легендарний Луганський ВНЗ ім. Дідоренка
0:03:20
Машини для героїв
Машини для наших героїв: як волонтери шукали авто для ЗСУ по всій Європі
0:12:48
Яким буде новий навчальний рік в Україні
Освітній процес під гул ракет: як адаптують школи до воєнних реалій в Україні
Дивитись більше

Останні відео
0:04:26
10-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова грає заради ЗСУ

Збирає гроші для ЗСУ просто неба, її ніхто не може перемогти! Як 10-річна чемпіонка світу з шашок займається благодійністю
0:03:40
Профтехосвіта
Друга профтехосвіта в Україні буде безкоштовною? Як утримати молодь та відбудувати країну
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 липня
0:02:18
Як українці різних поколінь знайшли спільну мову та б'ють ворога
Різниця у віці — не перешкода: як українці різних поколінь знайшли спільну мову та б’ють ворога
0:01:00
Перехоплені розмови
Росіяни взяли свого командира в полон — солдат розповів дружині всю правду: перехоплення СБУ
0:03:36
Лікарі Дніпра
Десятки врятованих людей і сотні подяк: як лікарі витягують з того світу наших бійців
0:04:06
Дідоренка
Його евакуйовували чотири рази! Де зараз працює легендарний Луганський ВНЗ ім. Дідоренка
0:02:40
Обстріли
РФ проти українського навчання, тому цілять по школах: як окупанти знищують Харків
0:03:20
Машини для героїв
Машини для наших героїв: як волонтери шукали авто для ЗСУ по всій Європі
Павло Піковець
Зворушливе відео: звільнений з полону прикордонник з Азовсталі нарешті зміг обійняти свою дружину
Більше відео
10-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова грає заради ЗСУ
Читати далі
Збирає гроші для ЗСУ просто неба, її ніхто не може перемогти! Як 10-річна чемпіонка світу з шашок займається благодійністю
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 липня
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 липня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь