Второе профтехобразование в Украине будет бесплатным? Как удержать молодежь и отстроить страну

Война еще в разгаре, но пора думать, кто будет восстанавливать страну. Ведь потребуются целые отряды профессиональных строителей, монтажников, сварщиков, слесарей.

Кроме того, многие переселенцы готовы менять свою специальность ради новой работы.

По словам выпускника Ивано-Франковского профессионального строительного лицея Ивана Багматюка, строительство — это такая сфера, которая нужна будет всегда. Нет смысла сейчас ехать за границу.

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Чтобы удержать молодежь и переучить уже взрослых людей, Украина меняет закон — и теперь второе образование, если это профтехобразование, будет бесплатным, а государство будет заказывать специалистов.

Напомним, что раньше мы рассказывали о том, как заинтересовать ребенка на английском и учить язык с удовольствием.