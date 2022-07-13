Посмотри ее глазами: подборка фильмов о важности права на аборт

Запрет абортов — это лишение женщины ее законных прав, что ведет к страшным последствиям.

В мировой истории уже не раз запрещали аборты в разных странах мира. Именно в такие времена становились популярными подпольные и самоаборты, которые часто приводили к смерти женщины или бесплодию.

В поисках безопасного аборта женщины должны были ехать за сотни километров, чтобы сделать его в стране или регионе, где это разрешено.

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Важность этого права для развития здорового общества бесспорна.

Не раз были случаи, которые приводили к смерти матери или тяжелым физиологическим и психологическим расстройствам. Это происходило из-за отказа врачей прерывать беременность, даже когда это было необходимо.

Аборты в современности: Польша, США, Украина

Впоследствии в большинстве высокоразвитых стран аборт легализовали. Однако в последнее время можно наблюдать тенденцию того, что это право снова забирают на конституционном уровне по религиозным или политическим соображениям. В частности:

аборты запретили в Польше, ведь там это считается грехом. Прерывание беременности разрешено только в случаях инцеста, изнасилования или прямой угрозы жизни матери.

Большой резонанс вызвал запрет абортов в США. 24 июня Верховный суд США отменил решение “Ро против Вейда”, предоставлявшее американским женщинам конституционное право на аборт.

В украинском обществе волну массового возмущения вызвал законопроект о запрете абортов, который, к счастью, не был принят.

Запрет абортов в современном мире — огромный шаг назад в развитии страны.

Если кто-то до сих пор не понимает или не верит в страшные последствия этого запрета, то вот подборка из пяти фильмов.

Они смогут убедить в том, что аборты — это важно, и помогут женскими глазами посмотреть на последствия запрета.

Аборт в США, 2018

Документальная лента Аборт в США (оригинальное название Reversing Roe) рассказывает о спорах на тему абортов в США в 1970-х.

Тогда прерывание беременности считали исключительно медицинской проблемой. На самом же деле данный запрет касается более глубоких процессов: политической и общественной жизни.

Документальная лента показывает, как этот запрет в дальнейшем влечет за собой множество недоразумений и фактический раскол в обществе, приводя к жестокости и насилию.

Никогда, редко, иногда, всегда, 2020

Эта лента представляет собой художественное драматическое отражение реальности для женщин, которые будут вынуждены делать аборт в другой стране.

На примере девочки-подростка и ее сестры, которые путешествуют из Пенсильвании в Нью-Йорк, чтобы прервать неожиданную беременность, лента рассказывает о столь тяжелом для миллионов женщин пути.

Режиссер Элиза Гиттман удачно передала всю боль и драму. Через это придется проходить многим женщинам, чья страна забрала право на аборт.

Событие, 2021

То, что запрет абортов — это шаг назад и регресс государства, очевидно, однако не для всех. Беременность может унести жизнь не только в прямом понимании этого слова.

Если беременность нежелательна, то может отобрать желаемое карьерное будущее и стать причиной психологических травм.

Режиссеру Одри Диван удалось отснять очень сложную драму Событие (оригинальное название — Happening). Лента затронула тему регресса страны, в которой запрещены аборты.

Сквозь историю амбициозной молодой студентки во Франции 1960 года, которая вынуждена сделать нелегальный аборт, чтобы спасти свое будущее, эта лента затронула тему регресса страны.

Здесь настолько искусно освещена сложность трудного выбора, который приходилось делать тогда и приходится делать до сих пор, что кинолента стала обладателем награды Золотого льва.

Языки, 2021

Кинолента Языки (оригинальное название — Lingui, the Sacred Bonds) — это проникновенное исследование репродуктивных прав в стране, где аборты осуждает как религия, так и закон.

Она рассказывает историю сложной жизни в Нджамене матери-одиночки и ее дочери.

Женщины и так не могут себе позволить привычных для нас вещей из-за низкого уровня жизни. А новость о беременности дочери вызывает страх, что весь мир будет окончательно разрушен.

The Janes, 2022

Еще до того, как приняли и утвердили конституционное право на аборт “Ро против Вейда”, в штате Иллинойс даже само упоминание о прерывании беременности считалось преступлением. В это время развивалась подпольная женская организация в Чикаго.

Ее члены использовали кодовые имена и секретные места, чтобы не быть пойманными и наказанными. Свобода давала возможность помочь большому числу женщин.

Эта документальная лента посвящена деятельности организации. Благодаря фильму многие женщины впервые рассказали о своей незаконной деятельности, которая помогла спасти более 11 000 жизней.

В Украине ценят права женщин и не только. Наша страна постоянно прогрессирует, принимая революционные для общества законы. В Украине могут легализовать однополые браки.

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