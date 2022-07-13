Подивись її очима: підбірка фільмів про важливість права на аборт

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 13 Липня 2022, 20:00
фільми про аборти
Фото: Unsplash

Більше новин
Який рівень зарплати в Україні зараз та де можна підзаробити
Який рівень зарплат зараз та де можна підзаробити влітку в Україні та Польщі
Вадим Карп'як зі старшим сином Марком
Освоєння Марса, нічні ефіри й майстер-клас на кухні: Вадим Карп’як про те, як проводить час зі старшим сином
Продукти, які допомагають боротися зі стресом
Що б погризти під час тривожності? Десять продуктів, які допомагають у боротьбі зі стресом
Вибухи у Запоріжжі 13 липня
Гучні вибухи у Запоріжжі: окупанти влучили в підприємство — що відомо
Дивитись більше

Матеріали по темі

Вибухи у Запоріжжі 13 липня
Гучні вибухи у Запоріжжі: окупанти влучили в підприємство — що відомо
Що робити, якщо вкусила бджола
Що робити, якщо вкусила бджола: п’ять порад для першої допомоги
Мода на українське - як українське стало трендом у світі
Україна — це вже світовий тренд та бренд! Як війна змінила хід розвитку моди
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Військовий облік жінок: кому потрібно з’явитися у військкоматі та чи справді не можна буде виїжджати за кордон

Відео
Вибухи у Запоріжжі 13 липня

Гучні вибухи у Запоріжжі: окупанти влучили в підприємство — що відомо
Мода на українське - як українське стало трендом у світі
Україна — це вже світовий тренд та бренд! Як війна змінила хід розвитку моди
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Військовий облік жінок: кому потрібно з’явитися у військкоматі та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Війни та воєнні конфлікти за участі Росії після Другої Світової війни
Ніколи? Знову! Війни та воєнні конфлікти за участі Росії після Другої світової
0:06:18
Північний потік на ремонті
Північний потік на ремонті чи прямий шантаж? Розповідаємо, чи припинить Росія постачати газ до Європи
0:03:54
Чорний лютий
13-річний українець створює унікальні мультфільми та перемагає на міжнародних конкурсах
0:03:52
Ситуація в Донецькій області 13.07.2022
Цілі росіян — дитячі садки, житлові будинки та амбулаторії. Як живе вільна Донеччина під натиском окупантів
0:06:29
Ситуація в Херсонській області 13.07.2022 - контрнаступ ЗСУ
Одне за одним звільняють села в Херсонській області: як проходить контрнаступ української армії в регіоні
Що таке неонацизм та які його риси присутні в сучасній Росії
Що таке неонацизм та які його риси присутні в сучасній Росії
0:03:23
Перископи для ЗСУ
Перископи на 3D принтерах для передової — ноу-хау від українських винахідників
Більше відео
Який рівень зарплати в Україні зараз та де можна підзаробити
Читати далі
Який рівень зарплат зараз та де можна підзаробити влітку в Україні та Польщі
Вадим Карп'як зі старшим сином Марком
Читати далі
Освоєння Марса, нічні ефіри й майстер-клас на кухні: Вадим Карп’як про те, як проводить час зі старшим сином

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь