Подивись її очима: підбірка фільмів про важливість права на аборт

Заборона абортів — це позбавлення жінки її законних прав, що призводить до страшних наслідків.

У світовій історії вже не раз існували заборони на аборти в різних країнах світу. В такі часи набували популярності підпільні та самоаборти, які часто призводили до смерті жінки або безпліддя.

Шукаючи безпечного аборту, жінки мусили їхати за сотні кілометрів, щоб зробити його в країні або регіоні, де це дозволено.

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Важливість цього права для розвитку здорового суспільства — беззаперечна.

Не раз були випадки, які призводили до смерті матері або важких фізичних та психологічних розладів. Це відбувалося через відмову лікарів переривати вагітність, навіть тоді, коли це було необхідно.

Аборти у сучасності: Польща, США, Україна

Згодом у більшості високорозвинених країн аборт легалізували. Однак останнім часом спостерігається тенденцію до того, що це право знову забирають на конституційному рівні з релігійних або політичних міркувань. Зокрема:

аборти заборонили у Польщі, адже там це вважається гріхом. Переривання вагітності дозволено лише у випадках інцесту, зґвалтування або прямої загрози життю матері.

Великий резонанс викликала заборона абортів у США. 24 червня Верховний суд США скасував рішення “Ро проти Вейда”, яке надавало американським жінкам конституційне право на аборт.

В українському суспільстві хвилю масового обурення викликав законопроект про заборону абортів, який, на щастя, не був схвалений.

Заборона абортів у сучасному світі — це величезний крок назад у розвитку країни.

Якщо хтось досі не розуміє або не вірить у страшні наслідки цієї заборони, то ось підбірка з п’яти фільмів.

Вони зможуть переконати в тому, що право на аборти — це важливо, і допоможуть жіночими очима подивитися на наслідки заборони.

Аборт у США, 2018

Документальна стрічка Аборт у США (оригінальна назва Reversing Roe) розповідає про суперечки на тему абортів у США у 1970-х.

Тоді переривання вагітності вважали винятково медичною проблемою. Насправді ж така заборона торкається глибших процесів: політичного і суспільного життя.

Документальна стрічка показує, як ця заборона в майбутньому спричиняє багато непорозумінь та призводить до фактичного розколу в суспільстві, призводячи до жорстокості та насильства.

Ніколи, рідко, іноді, завжди, 2020

Ця стрічка є художнім драматичним відображенням реальності для жінок, які будуть змушені робити аборт в іншій країні.

На прикладі дівчинки-підлітка та її сестри, які подорожують з Пенсильванії до Нью-Йорка, щоб перервати несподівану вагітність, стрічка розповідає про такий важкий для мільйонів жінок шлях.

Режисерка Еліза Гіттман вдало передала біль і драму, через яку доводиться проходити жінкам, чия країна забрала право на аборт.

Подія, 2021

Те, що заборона абортів — це крок назад і регрес держави, очевидно, однак не для всіх. Вагітність може забрати життя не лише у прямому значенні слова.

Коли вагітність не бажана, то може відібрати омріяне кар’єрне майбутнє і стати причиною психологічних травм.

Режисерці Одрі Діван вдалося відзняти дуже складну драму Подія (оригінальна назва — Happening).

Через історію амбітної молодої студентки у Франції 1960 років, яка змушена зробити нелегальний аборт, щоб врятувати своє майбутнє, ця стрічка зачепила тему регресу країни.

Тут так майстерно висвітлений тягар важкого вибору, який доводилося робити тоді й доводиться робити досі, що кінострічка стала володарем нагороди Золотого лева.

Мови, 2021

Кінострічка Мови (оригінальна назва — Lingui, the Sacred Bonds) — це проникливе дослідження репродуктивних прав у країні, де аборти засуджує як релігія, так і закон.

Вона розповідає історію складного життя в Нджамені матері-одиначки та її доньки.

Жінки й без того не можуть собі дозволити звичних для нас речей через низький рівень життя. А новина про вагітність доньки викликає страх, що весь світ буде остаточно зруйнований.

The Janes, 2022

Ще до того, як прийняли та затвердили конституційне право на аборт “Ро проти Вейда”, в штаті Іллінойс навіть сама згадка про припинення вагітності вважалася злочином. Саме тоді розвивалась підпільна жіноча організація в Чикаго.

Її члени використовували кодові імена та секретні місця, щоб не бути спійманими та покараними. Свобода давала змогу допомогти якомога більшій кількості жінок.

Ця документальна стрічка присвячена діяльності організації. Завдяки фільму багато жінок уперше розповіли про свою незаконну роботу, яка допомогла врятувати більш ніж 11 000 життів.

В Україні ж цінують права жінок і не тільки. Наша країна невпинно прогресує, ухвалюючи революційні для суспільства закони. В Україні можуть легалізувати одностатеві шлюби.

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