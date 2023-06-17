Финансовая поддержка из-за рубежа: украинский микробизнес может получить гранты от ЕС и Германии

Новый проект по предоставлению безвозвратных грантов, который направлен на поддержку микробизнеса и восстановление деятельности перемещенных предприятий, начинает свою работу в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Проект предусматривает безвозвратное финансирование до 4 000 евро для примерно 750 микробизнесов в течение следующих шести месяцев после отбора.
Полученные деньги могут быть использованы на замену неисправного оборудования, покрытие расходов на переезд или возвращение, или для решения потребности в оборотных средствах.
Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться в цифровом приложении Дія. Прием заявок начнется 1 июля 2023 года.
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