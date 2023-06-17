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Финансовая поддержка из-за рубежа: украинский микробизнес может получить гранты от ЕС и Германии

Диана Просяник, редактор сайта 17 июня 2023, 13:00
грантовая помощь
Фото: Unsplash

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