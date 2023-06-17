Финансовая поддержка из-за рубежа: украинский микробизнес может получить гранты от ЕС и Германии

Новый проект по предоставлению безвозвратных грантов, который направлен на поддержку микробизнеса и восстановление деятельности перемещенных предприятий, начинает свою работу в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Кто может принять участие в грантовом отборе

Микропредприятия в наиболее пострадавших от войны регионах. В частности, это такие области: Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская. Предприятия, которые вернулись на территории Украины, что были деоккупированы. Речь о ранее оккупированных территориях Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Сумской или других областей, которые будут деоккупированы на момент подачи грантовых заявок. Компании, которые необходимы для обеспечения основными товарами и услугами во всех контролируемых областях Украины.

Какая сумма помощи и на что ее можно потратить

Проект предусматривает безвозвратное финансирование до 4 000 евро для примерно 750 микробизнесов в течение следующих шести месяцев после отбора.

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Полученные деньги могут быть использованы на замену неисправного оборудования, покрытие расходов на переезд или возвращение, или для решения потребности в оборотных средствах.

Как принять участие в отборе

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться в цифровом приложении Дія. Прием заявок начнется 1 июля 2023 года.

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