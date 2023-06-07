Легче, чем кажется! Какие документы нужно взять в центр занятости, чтобы стать на биржу труда

Из-за полномасштабного вторжения документальная волокита упростилась. Изменения претерпевает и биржа занятости Украины. Рассказываем, какие документы следует подать в центр занятости, чтобы стать на биржу труда в 2023 году.

Какие документы нужны в центр занятости

Государственная служба занятости сообщила об изменениях в перечне документов, необходимых для регистрации в службе занятости.

При регистрации в службе занятости необходимо предъявить следующие документы:

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Паспорт (или е-паспорт в Дії), другой документ (е-документ на период военного положения), подтверждающий гражданство Украины. Для иностранцев — вид на жительство. Справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или её электронное представление (кроме лиц, отказавшихся от её получения и имеющих отметку в паспорте). Документ об образовании (при наличии). Документ (или сведения электронной трудовой книжки), подтверждающий прекращение последнего вида занятости. Военно-учетный документ для военнообязанных граждан.

Также дополнительный перечень документов указан в Порядке регистрации, перерегистрации и вводе учета лиц, ищущих работу.

Как встать на учет в центр занятости через Дію, мы объясняли раньше.

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