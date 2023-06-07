Легче, чем кажется! Какие документы нужно взять в центр занятости, чтобы стать на биржу труда

Из-за полномасштабного вторжения документальная волокита упростилась. Изменения претерпевает и биржа занятости Украины. Рассказываем, какие документы следует подать в центр занятости, чтобы стать на биржу труда в 2023 году.
Государственная служба занятости сообщила об изменениях в перечне документов, необходимых для регистрации в службе занятости.
При регистрации в службе занятости необходимо предъявить следующие документы:
Также дополнительный перечень документов указан в Порядке регистрации, перерегистрации и вводе учета лиц, ищущих работу.
Как встать на учет в центр занятости через Дію, мы объясняли раньше.
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