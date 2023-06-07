Легше, ніж здається! Які документи потрібно взяти до центру зайнятості, щоб стати на біржу праці

Через повномасштабне вторгнення документальна тяганина спростилася. Зміни переживає й біржа зайнятості України. Розповідаємо, які документи потрібно подати в центр зайнятості, щоб стати на біржу праці у 2023 році.
Державна служба зайнятості повідомила про зміни у переліку документів, необхідних для реєстрації в службі зайнятості.
Під час реєстрації в службі зайнятості необхідно пред’явити такі документи:
Також додатковий перелік документів зазначений у Порядку реєстрації, перереєстрації та введення обліку осіб, які шукають роботу.
Як стати на облік в центр зайнятості через Дію, ми пояснювали раніше.
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