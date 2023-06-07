Легше, ніж здається! Які документи потрібно взяти до центру зайнятості, щоб стати на біржу праці

Через повномасштабне вторгнення документальна тяганина спростилася. Зміни переживає й біржа зайнятості України. Розповідаємо, які документи потрібно подати в центр зайнятості, щоб стати на біржу праці у 2023 році.

Які документи потрібні в центр зайнятості

Державна служба зайнятості повідомила про зміни у переліку документів, необхідних для реєстрації в службі зайнятості.

Під час реєстрації в службі зайнятості необхідно пред’явити такі документи:

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Паспорт (або е-паспорт у Дії), інший документ (е-документ на період воєнного стану), що підтверджує громадянство України. Для іноземців — посвідка на проживання. Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або її електронне представлення (крім осіб, які відмовилися від її отримання та мають відмітку у паспорті). Документ про освіту (за наявності). Документ (або відомості електронної трудової книжки), що підтверджує припинення останнього виду зайнятості. Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних громадян.

Також додатковий перелік документів зазначений у Порядку реєстрації, перереєстрації та введення обліку осіб, які шукають роботу.

Як стати на облік в центр зайнятості через Дію, ми пояснювали раніше.

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