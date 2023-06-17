Фінансова підтримка з-за кордону: український мікробізнес може отримати гранти від ЄС та Німеччини

Новий проект з надання безповоротних грантів, який спрямований на підтримку мікробізнесу та відновлення діяльності переміщених підприємств, розпочинає свою роботу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Хто може взяти участь у грантовому відборі

Мікропідприємства в найбільш постраждалих від війни регіонах. Зокрема, це такі області: Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська. Підприємства, які повернулися на території України, що були деокуповані. Йдеться про раніше окуповані території Київської, Чернігівської, Харківської, Херсонської, Донецької, Сумської або інших областей, які будуть деокуповані на момент подання грантових заявок. Компанії, які є необхідними для забезпечення основними товарами та послугами у всіх контрольованих областях України.

Яка сума допомоги та на що її можна витратити

Проект передбачає безповоротне фінансування до 4 000 євро для приблизно 750 мікробізнесів протягом наступних шести місяців після відбору.

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Отримані гроші можуть бути використані на заміну несправного обладнання, покриття витрат на переїзд або повернення, або для вирішення потреби в оборотних коштах.

Як взяти участь у відборі

Для участі в проекті необхідно зареєструватися в цифровому додатку Дія. Приймання заявок розпочнеться 1 липня 2023 року.

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