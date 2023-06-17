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Фінансова підтримка з-за кордону: український мікробізнес може отримати гранти від ЄС та Німеччини

Діана Просяник, редакторка сайту 17 Червня 2023, 13:00
гранти
Фото: Unsplash

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