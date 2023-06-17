Фінансова підтримка з-за кордону: український мікробізнес може отримати гранти від ЄС та Німеччини

Новий проект з надання безповоротних грантів, який спрямований на підтримку мікробізнесу та відновлення діяльності переміщених підприємств, розпочинає свою роботу в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.
Проект передбачає безповоротне фінансування до 4 000 євро для приблизно 750 мікробізнесів протягом наступних шести місяців після відбору.
Отримані гроші можуть бути використані на заміну несправного обладнання, покриття витрат на переїзд або повернення, або для вирішення потреби в оборотних коштах.
Для участі в проекті необхідно зареєструватися в цифровому додатку Дія. Приймання заявок розпочнеться 1 липня 2023 року.
Раніше ми розповідали, які документи потрібно взяти до центру зайнятості, щоб стати на біржу праці.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!