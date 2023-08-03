Как перевестись в другой университет в Украине в 2023 году: простые лайфхаки для студентов

При переводе в другой университет студенту в первую очередь нужно ознакомиться с правилами этой процедуры на сайте своего университета и того, в который он хочет переводиться.

Если обновленной информации о переводе нет, нужно обращаться в приемную комиссию или деканат соответствующего факультета. Ведь сама процедура перевода в разных ЗВО имеет некоторые отличия. Как перевестись в другой университет в Украине в 2023 году — читай в материале.

Как перевестись в другой университет в Украине и когда это можно делать

Перевод студентов, обучающихся по очной форме обучения, осуществляется, как правило, во время каникул, на образовательные программы той же степени (уровня), а также на такой же или младший курс. Чаще всего в украинских вузах студентов переводят только после завершения первого курса. При этом учебные заведения могут устанавливать дополнительные ограничения.

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На какие специальности можно перевестись в Украине

После избрания специальности и вуза следует учитывать, что для зачисления по новому месту обучения нужно ликвидировать академическую разницу, то есть сдать зачеты и экзамены по тем учебным дисциплинам, которые студент не изучал в предыдущем месте обучения.

Если предыдущая и новая специальности подобны, перевод должен быть несложным.

Однако студенту могут отказать в переводе в том случае, если он выбирает специальность, которая кардинально отличается от предыдущей.

Какой размер академической разницы допустим для перевода в другие вузы

Согласно Методическим рекомендациям МОН размер академической разницы в год не должен превышать 20 кредитов (примерно шесть — сем предметов по три кредита). Например, если студент переводится после второго курса, то академическая разница не должна составлять больше 40 кредитов. Хотя многие частные учреждения высшего образования устанавливают другие предельные размеры.

Как рассчитывается академическая разница в Украине

Студенту нужно сделать академическую справку с информацией о составленных предметах. Ее получают в деканате факультета, где студент учится. С этой справкой обращаются в деканат факультета, на который студент хочет перевестись. Ее работники вуза сравнивают с учебным планом и определяют, какие предметы нужно сдавать, а какие — нет.

На какую форму обучения зачисляют студента, который переводится на другую специальность

Если ты учился (-лась) на бюджете, то тебя также могут перевести на бюджет другого вуза. Но есть одно условие — на специальности должны быть вакантные места.

Если их нет, ты можешь перевестись на контракт, а когда место освободится — подать в деканат заявление о том, что хочешь перевестись на вакантное место. При этом у тебя должны быть хорошие баллы.

Как перевестись в другой университет: как проходит процедура

Во время каникул студенту следует подать заявление со всеми необходимыми документами. На это может уйти несколько недель. Для перевода в другой вуз нужно написать заявление, которое подписывается у ректора того учебного заведения, где студент учится, а затем его нужно подать ректору заведения, в которое студент хочет перевестись.

Если нет никаких проблем, после этого нужно пойти в деканат (на новое место обучения) и получить справку с перечнем предметов, которые нужно составить, чтобы ликвидировать академическую разницу. Если ты ее не сдашь — будет ждать отчисления.

То есть из документов требуется академическая справка и заявление о переводе. Однако некоторые вузы могут дополнять список необходимых документов.

К примеру, добавить в список копию учебной карточки студента с обязательным указанием названий дисциплин, количества кредитов (часов), предусмотренных на их изучение, копию паспорта и справки об идентификационном коде.

Украинские студенты массово выезжают на обучение за границу. Как нам возвращать отток молодежи и поэтому возникают такие проблемы, мы разбирали в нашем другом материале.

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