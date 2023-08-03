Як перевестися в інший університет в Україні у 2023 році: прості лайфхаки для студентів

При переведенні в інший університет студенту(-ці) в першу чергу потрібно ознайомитися з правилами цієї процедури на сайті свого університету та того, у який він (вона) хоче переводитися.

Якщо оновленої інформації про переведення немає, то потрібно звертатися в приймальну комісію або деканат відповідного факультету. Адже сама процедура переведення у різних ЗВО має деякі відмінності. Як перевестися в інший університет в Україні у 2023 році — читай в матеріалі.

Як перевестися в інший університет в Україні та коли це можна робити

Переведення студентів, які навчаються за очною формою навчання, здійснюється, як правило, під час канікул, на освітні програми того самого ступеня (рівня), а також на такий самий або молодший курс.

Зараз також дивляться

Найчастіше в українських вишах студентів переводять лише після завершення першого курсу. При цьому заклади освіти можуть встановлювати додаткові обмеження.

На які спеціальності можна перевестися в Україні

Після обрання спеціальності та вишу потрібно враховувати, що для зарахування за новим місцем навчання потрібно ліквідувати академічну різницю, тобто скласти заліки та іспити з тих навчальних дисциплін, які студент(-ка) не вивчав(-ла) за попереднім місцем навчання.

Якщо попередня та нова спеціальності подібні, то переведення має бути нескладним.

Однак студенту(-ці) можуть відмовити у переведенні в тому випадку, якщо він (вона) обирає спеціальність, яка кардинально відрізняється від попередньої.

Який розмір академічної різниці допустимий для переведення в інші виші

Згідно з Методичними рекомендаціями МОН, розмір академічної різниці на рік не має перевищувати 20 кредитів (приблизно шість – сім предметів по три кредити).

Наприклад, якщо студент(-ка) переводиться після другого курсу, то академічна різниця не має бути більшою ніж 40 кредитів. Хоча багато приватних закладів вищої освіти встановлюють інші граничні розміри.

Як розраховується академічна різниця в Україні

Студенту(-ці) потрібно зробити академічну довідку з інформацією про складені предмети. Її отримують в деканаті факультету, на якому студент(-ка) навчається.

З цією довідкою звертаються у деканат факультету, на який студент(-ка) бажає перевестися. Її працівники вишу порівнюють із навчальним планом і визначають, які предмети можна зарахувати, а які потрібно скласти.

На яку форму навчання зараховують студента, який переводиться на іншу спеціальність

Якщо ти навчався(-лася) на бюджеті, то тебе також можуть перевести на бюджет іншого вишу. Але є одна умова — на спеціальності мають бути вакантні місця.

Якщо ж їх немає, ти можеш перевестися на контракт, а коли місце звільниться — подати в деканат заяву про те, що хочеш перевестися на вакантне місце. При цьому, в тебе мусять бути хороші бали.

Як перевестися в інший університет: як відбувається процедура

Під час канікул студенту(-ці) потрібно подати заяву з усіма необхідними документами. На це може піти кілька тижнів. Для переведення в інший виш потрібно написати заяву, яка підписується в ректора того закладу освіти, у якому студент(-ка) навчається, а потім її необхідно надати ректорові закладу, до якого студент(-ка) має бажання перевестись.

Якщо не виникне ніяких проблем, після цього потрібно піти в деканат (на нове місце навчання) та отримати довідку із переліком предметів, які потрібно скласти, щоб ліквідувати академічну різницю. Якщо ти її не складеш — чекатиме відрахування.

Тобто з документів потрібна академічна довідка та заява про переведення. Однак деякі виші можуть доповнювати перелік необхідних документів.

Наприклад, додати в список копію навчальної картки студента(-ки) з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, кількості кредитів (годин), передбачених на їх вивчення, копію паспорта та довідки про ідентифікаційний код.

Однак українські студенти масово виїздять на навчання за кордон. Як нам повертати відтік молоді та через що виникають такі проблеми, ми розбирали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!