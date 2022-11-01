Список расширили: кто и как может получить статус участника боевых действий

Анастасия Грубрина, редактор сайта 01 ноября 2022, 14:00
Як отримати статус учасника бойових дій: покрокова інструкція
Фото: Facebook

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