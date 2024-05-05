Советы

“Надо ли приседать, когда общаешься или жмешь руку человеку в кресле колесном?”

Отвечает
“Надо ли приседать, когда общаешься или жмешь руку человеку в кресле колесном?”
Анна Чаплыгина

Специалист по этикету и моделированию поведения

Ирина Танасийчук, редактор сайта 05 мая 2024, 16:00
люди с инвалидностью
Фото: Unsplash

Советы

“Надо ли приседать, когда общаешься или жмешь руку человеку в кресле колесном?”
Отвечает
“Надо ли приседать, когда общаешься или жмешь руку человеку в кресле колесном?”
Анна Чаплыгина
Специалист по этикету и моделированию поведения

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