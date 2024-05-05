“Надо ли приседать, когда общаешься или жмешь руку человеку в кресле колесном?”

Общение с людьми в колесном кресле должно быть таким же непринужденным, как и с любыми другими. Ведь они остаются полноправными членами социума, заслуживающими уважения.

Но случается так, что мы смущаемся перед ними, не знаем, как правильно здороваться, подавать руку и нужно ли приседать перед ними.

Специалист по этикету и моделированию поведения Анна Чаплыгина рассказала, как здороваться с человеком в кресле колесном.

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Специалист объясняет, что приседать перед взрослом человеком, сидящем в колесном кресле не нужно. Ведь, таким образом, мы заставляем его чувствовать себя маленьким ребенком — недееспособным лицом, которым этот взрослый человек не является.

При пожатии руки можно склониться корпусом, чтобы дотянуться рукой до собеседника, но не садиться.

После пожатия следует увеличить дистанцию ​​между собой и другим человеком, сидящим в колесном кресле, на 10-20 сантиметров.

Чем ближе мы стоим, тем сильнее ощущается дискомфорт от перепада высот — это позиция доминирования. Чтобы снять такое напряжение, нужно увеличить дистанцию.

Анна Чаплыгина подчеркивает, что и раньше единственным допустимым физическим контактом было чисто рукопожатие.

Однако сегодня не касаться другого человека, кроме пожатия руки — это также предостережение, чтобы не причинить ему физическую боль.

Если протезирование конечностей еще можно заметить, то под одеждой человек может иметь травмы, которые не очевидны.

Поэтому привычка не касаться других без разрешения очень полезна. Но если эмоциональное влечение пересиливает и хочется обнять человека, то сначала следует спросить его разрешения.

Как здороваться с человеком в кресле колесном — важный и актуальный вопрос. В то же время в Украине также много других вопросов, связанных с инклюзивностью и правами людей с инвалидностью.

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