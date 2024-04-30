Всемирный день мобильности и доступности. Как Украина развивается и над чем еще нужно работать

В настоящее время в Украине особое внимание стали обращать на понятие и функцию безбарьерности в общественном пространстве. Совершенно закономерно, ведь во время полномасштабного вторжения украинские военные и гражданские получают сложные ранения и травмы, спровоцированные войной РФ.

В то же время именно из-за полномасштабной войны украинцы стали активно работать над улучшением ситуации с безбарьерностью в городах Украины, все популярнее становятся образовательные и развлекательные социальные шоу, о препятствиях и барьерах не только физических, но и эмоциональных, все чаще говорят медийные люди.

Какая в Украине ситуация с безбарьерностью и к чему нужно стремиться дальше — мы собрали несколько интересных фактов для тебя. Эксклюзивно для Вікна-новини профессиональный комментарий дала директор ГО Fight For Right Татьяна Герасимова.

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Всемирный день мобильности и доступности: ситуация в Украине

С началом полномасштабного вторжения численность людей с инвалидностью выросла на 300 тыс. человек и составляла три миллиона только по состоянию на 2023 год.

30 апреля 2024 года мир и Украина, в частности, отмечают Всемирный день мобильности и доступности. Его цель — не только напомнить о трудностях, с которыми часто сталкиваются люди с инвалидностью, но и побуждать к их решению и улучшению ситуации.

По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской была начата программа Без барьеров: инициатива стала основой Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине до 2030 года.

Так, в Украине положили начало соответствующие практикумы и семинары для служащих и всех желающих, от кого зависит порядок в наших населенных пунктах. Также на уровне регионов и городов сейчас разрабатывают целевые программы, предусматривающие практическое воплощение принципов безбарьерности в разных сферах общества.

Работа над проблемой доступности и мобильности заключается не только в физическом пространстве, но и в реабилитации военных и гражданских после ранений в результате боевых действий, совершенствовании системы социальных услуг, развитие безбарьерности в цифровом пространстве и на рынке труда.

Цели для достижения безбарьерности в Украине

Во время итогового заседания Совета безбарьерности 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил о планах государства о реализации инклюзивности в стране.

— Безбарьерность сегодня — насущная необходимость для миллионов украинцев. Для людей разных возрастов, профессий, социального происхождения. Особо акцентируем на потребностях наших защитников. Наша обязанность — устранить для них все препятствия, сдерживающие адаптацию, реабилитацию и самореализацию.

Также усиливаем взаимодействие с органами местного самоуправления. Ведь именно от них зависит конечный результат, — отметил Денис Шмигаль.

В то же время граждане Украины, хотя и понимают неотложность и важность дискуссий, изменений на тему, однако, вероятно, это до сих пор вызвано желанием быть “хорошими”.

Об этом свидетельствует недавнее исследование группы Рейтинг: хотя 90% респондентов декларируют восприятие людей с инвалидностью, но, похоже, ответы давались с учетом социальной желательности.

В Украине и сейчас строятся новые дома и зоны отдыха, работы, площади без учета норм безбарьерности.

Пандусы часто имеют такой угол наклона, что на нем невозможно ни подняться, ни съехать; улицы переполнены высокими бордюрами; кафе и рестораны не могут обеспечить человеку на кресле колесном интересный отдых; памятники архитектуры остаются недоступными для людей с инвалидностью и старшего возраста, родителей с детскими колясками.

Как изменяются общественные пространства в Украине

В настоящее время программы восстановления страны после окончания войны базируются именно на тезисе о безбарьерности. Елена Зеленская во время заседания Совета безбарьерности отмечала, что понятие безбарьерности гораздо шире, чем мы привыкли думать.

Безбарьерность — явление, значительно больше формального пандуса у одиночного подъезда. Это вопрос выживания и качества жизни одновременно.

— За этот год все мы ощутили физические барьеры войны. Практически каждый лично столкнулся с эвакуацией, со всеми неудобствами вокзалов, транспорта, больших этажей. И все мы ощущаем множество невидимых барьеров войны. Это может быть нехватка информации, невозможность работать или учиться, экономическая неуверенность, — сказала она.

В то же время, несмотря на планы на бумаге, Украине еще над чем работать.

Безбарьерность в Украине: чего еще стоит достичь

Директор ГО Fight For Right Татьяна Герасимова в комментарии Вікна-новини отметила: сейчас государство недостаточно сфокусировано на этих вопросах.

— Украина переживает сложный период трансформации, и вопрос доступности и инклюзивного восстановления приобретает особую актуальность. Согласно требованиям Европейского Союза, доступность должна стать основой послевоенного восстановления, а люди с инвалидностью должны быть вовлечены в принятие решений на всех этапах этого процесса.

Пока, к сожалению, наблюдаем недостаточное внимание со стороны государства к этим вопросам.

Существует значительный разрыв между декларируемыми целями и реальными действиями. Необходимо немедленно изменить подходы и уделить доступности и инклюзии надлежащий вес, — говорит она.

Так что, опираясь на тезисы, которые говорят специалисты, украинскому государству необходимо:

отойти от безличного планирования и включать разные группы пользователей ко всему циклу восстановления;

работать совместно с бизнесом для достижения целей;

строить города для людей, а не наоборот.

Раньше мы рассказывали тебе, какие успехи в преодолении барьеров у украинских городов — читай по ссылке.

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