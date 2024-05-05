“Чи треба присідати, коли спілкуєшся або тиснеш руку людині в кріслі колісному?”

Спілкування з людьми у кріслі колісному має бути так само невимушеним, як і з будь-якими іншими. Адже вони залишаються повноправними членами соціуму, що заслуговують на повагу.

Але трапляється, що ми ніяковіємо перед ними, не знаємо, як правильно вітатися, подавати руку та чи потрібно присідати до них.

Фахівчиня з етикету та моделювання поведінки Анна Чаплигіна розповіла, як вітатися з людиною у кріслі колісному.

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Фахівчиня пояснює, що присідати до дорослої людини, яка сидить у кріслі колісному не потрібно. Бо таким чином ми змушуємо її почуватися маленькою дитиною — недієздатною особою, якою ця доросла людина не є.

При потисканні руки можна трохи схилитися корпусом, щоб дотягнутися рукою до співрозмовника, але не сідати.

Після потискання слід збільшити дистанцію між собою та іншою людиною, яка сидить у кріслі колісному, на 10-20 сантиметрів.

Що ближче ми стоїмо, то сильніше відчувається дискомфорт від перепаду висот — це позиція домінування. Щоб зняти таку напругу, треба збільшити дистанцію.

Анна Чаплигіна підкреслює, що і раніше єдиним допустимим фізичним контактом було суто рукостискання.

Однак сьогодні ж не торкатися іншої людини, окрім потиснення руки — це також пересторога, аби не завдати їй фізичного болю.

Якщо протезування кінцівок ще можна помітити, то під одягом людина може мати травми, які не є очевидними.

Тому звичка не торкатися інших без дозволу є дуже корисною. Але якщо емоційний потяг пересилює і хочеться обійняти людину, то спершу слід запитати її дозволу.

Як вітатися з людиною у кріслі колісному — важливе та актуальне питання. Водночас в Україні також є багато інших питань, пов’язаних з інклюзивністю та правами людей з інвалідністю.

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