Поради

“Чи треба присідати, коли спілкуєшся або тиснеш руку людині в кріслі колісному?”

Відповідає
“Чи треба присідати, коли спілкуєшся або тиснеш руку людині в кріслі колісному?”
Анна Чаплигіна

Фахівчиня з етикету та моделювання поведінки

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 05 Травня 2024, 16:00
люди з інвалідністю
Фото: Unsplash

Поради

“Чи треба присідати, коли спілкуєшся або тиснеш руку людині в кріслі колісному?”
Відповідає
“Чи треба присідати, коли спілкуєшся або тиснеш руку людині в кріслі колісному?”
Анна Чаплигіна
Фахівчиня з етикету та моделювання поведінки

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Відповідає
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