Стабильность валюты есть, но все может измениться — экономист о курсе доллара в апреле 2023 года

На прошлой неделе Нацбанк увеличил объем продаж долларов до $500 млн, что свидетельствует о росте спроса на валюту в Украине.

Однако курс пока что достаточно стабилен благодаря запланированному поступлению иностранных кредитов и грантов. Сейчас у Украины даже есть возможность наращивать валютные резервы!

Об этом рассказал изданию Факты ICTV кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский. Читай, чего ожидать от курса доллара в апреле 2023 года.

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Курс доллара в апреле 2023

Эксперт выражает обеспокоенность, что все-таки стабильность курса может быть разрушена, в частности из-за дефицита госбюджета. Ведь сначала его утвердили на уровне 1,3 трлн грн в 2023 году, но затем Верховная Рада увеличила расходы на 537 млрд грн.

В то же время, реальных источников для финансирования всех расходов госбюджета нет, — отмечает Хмелевский.

Не исключено, что Нацбанку придется финансировать эти дополнительные расходы путем увеличения денежного обращения. А это обязательно скажется на курсе гривны.

Госбюджет на 2023 год заложил среднегодовой курс доллара на уровне 42,2 грн. Однако, если государство не сможет профинансировать все запланированные расходы, то Нацбанку придется провести девальвацию гривны. Экономист отмечает, что чем позже это произойдет, тем сильнее упадет украинская валюта.

Хмелевский прогнозирует, что если в апреле не произойдет каких-то исключительных событий, таких как обострение боевых действий или масштабные обстрелы, то можно рассчитывать на курс наличного доллара на уровне 37-39 грн за доллар.

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