Економія

Стабільність валюти є, але все може змінитись — економіст про курс долара у квітні 2023

Олена Яковлєва, редакторка сайту 31 Березня 2023, 12:00
Курс долара у квітні 2023: скільки коштуватиме долар у квітні 2023
Фото: Pexels

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