Стабільність валюти є, але все може змінитись — економіст про курс долара у квітні 2023

На минулому тижні Нацбанк збільшив обсяг продажу доларів до $500 млн, що свідчить про зростання попиту на валюту в Україні.

Однак курс наразі досить стабільний завдяки запланованому надходженню іноземних кредитів та грантів. Зараз Україна навіть має можливість нарощувати валютні резерви!

Про це розповів виданню Факти ICTV кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський. Читай, чого очікувати від курсу долара у квітні 2023 року.

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Курс долара у квітні 2023

Експерт висловлює занепокоєння, що все-таки стабільність курсу може бути зруйнована, зокрема, через дефіцит держбюджету. Адже спочатку його затвердили на рівні 1,3 трлн грн у 2023 році, але потім Верховна Рада збільшила витрати на 537 млрд грн.

Водночас реальних джерел для фінансування всіх витрат держбюджету немає, — зауважує Хмелевський.

Не виключено, що Нацбанку доведеться фінансувати ці додаткові витрати шляхом збільшення грошового обігу. А це неодмінно позначиться на курсі гривні.

Держбюджет на 2023 рік заклав середньорічний курс долара на рівні 42,2 грн. Однак якщо держава не зможе профінансувати всі заплановані витрати, то Нацбанку доведеться провести девальвацію гривні. Економіст наголошує, що чим пізніше це відбудеться, тим сильніше впаде українська валюта.

Хмелевський прогнозує, що якщо у квітні не стануться якісь виняткові події, такі як загострення бойових дій чи масштабні обстріли, то можна розраховувати на курс готівкового долара на рівні 37-39 грн за долар.

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