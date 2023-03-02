Економія

Нарешті впаде? Що буде з курсом долара у березні

Діана Просяник, практикантка сайту 02 Березня 2023, 18:00
курс долара у березні
Фото: Unsplash

Більше новин
Карта бойових дій в Україні 03.03.2023 онлайн
Наступ росіян на Бахмут та обстріл мирних міст: карта бойових дій в Україні 3 березня в режимі онлайн
очищення легень від нікотину
Залежність від нікотину лікують нікотином: як кинути палити та чи можливо очистити легені повністю?
Як працює аеророзвідка ЗСУ на Бахмутському напрямку
Російські гранати тепер падають на їхні ж голови — як українські аеророзвідники знищують окупантів
Подарунок
Подарунок свекрусі на 8 березня: 20 ідей для приємного презенту
Дивитись більше

Матеріали по темі

Гроші
Впаде чи підскочить: експерт пояснив, що буде з доларом після війни
Як економити на продуктах і харчуватись корисно
Коли на цінники страшно і глянути: як економити на продуктах і харчуватись корисно водночас
Як нас з тобою змінив цей рік війни
Як нас з тобою змінив цей рік війни. Спецпроект сайту Вікна-новини
Нарешті впаде? Що буде з курсом долара у березні
Якісна батарея — запорука успіху: як правильно обрати електромобіль

Відео
Карта бойових дій в Україні 03.03.2023 онлайн

Наступ росіян на Бахмут та обстріл мирних міст: карта бойових дій в Україні 3 березня в режимі онлайн
0:04:12
Як працює аеророзвідка ЗСУ на Бахмутському напрямку
Російські гранати тепер падають на їхні ж голови — як українські аеророзвідники знищують окупантів
0:06:12
Війна голосами дітей: історії дітей війни в Україні
Книга, від якої щемить серце! Історії дітей війни про те, як змінилося їхнє життя
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
Карта бойових дій в Україні 02.03.2023 онлайн
16 ударів по скупченнях окупантів і техніці РФ. Карта бойових дій в Україні 2 березня в режимі онлайн
0:03:52
Партизанське
Розтрощені будинки, вбита худоба… Що залишилося від селища Партизанське після російської навали
0:03:17
Оріхів
Світло лише на одній вулиці. Як виживає незламний Оріхів
0:02:53
Яка ситуація в Авдіївці: як живуть люди під обстрілами
Знищені будинки, евакуація та мрії маленького хлопчика — як живе прифронтова Авдіївка під постійними обстрілами
0:10:47
Кількість ракетоносіїв у Чорному морі: Гуменюк про підготовку росіян до нового обстрілу
Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася! Гуменюк про ситуацію у Чорному морі, Криму та на Кінбурнській косі
0:06:45
Бабуся
Що з вашим будинком? Бабуся не стримала сліз… Болюча історія сильних людей
Більше відео
вручили повістку на вулиці що робити
Читати далі
Повістки на вулиці. Чи можуть одразу забрати на службу та що робити — розбір експертів
Вибухи в селі Козацьке: подробиці атаки на Херсонську область 2 березня
Читати далі
Скинули вибухівку місцевим на голови! Росіяни обстріляли пункт видачі гумдопомоги в Херсонській області

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь