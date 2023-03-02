Нарешті впаде? Що буде з курсом долара у березні

Останніми днями українці можуть спостерігати в обмінниках зміцнення курсу гривні щодо долара США.

Гривневі активи стають привабливішими через зниження ризиків блекаутів, а також наближення посівної.

Про те, яким буде курс долара у березні, розповіли фінансові аналітики у розмові з журналістами видання NV Бізнес.

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Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій розповідає, що за лютий збільшилась кількість зерна, що вивозять із портів на експорт.

Це зумовило збільшення пропозицій на валюту. Крім того, зменшився тиск на гривню, що тривав у період з кінця грудня і до середини лютого та був зумовлений надвисокими бюджетними видатками кінця 2022 року.

Як наслідок, курс долара послаблявся протягом місяця, — розповідає експерт.

Яким буде курс долара у березні 2023

— Український валютний ринок у лютому був дуже позитивним періодом для гривні, — стверджує директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанку Антон Болдирєв.

Та додає: це можна спостерігати за курсом долара до гривні. Якщо ще на початку лютого за $1 потрібно було віддати 40,5 грн, то вже в останні дні місяця ціна досягла 39 грн.

Окрім зменшення ризиків блекаутів, які протягом зими підтримували попит на валюту, ще відчувається вплив сезонних факторів. Наприклад, підготовка аграріїв до посівної позитивно впливає на динаміку курсу гривні.

Болдирєв розповідає, що опосередкованими свідченнями цього є збереження значного припливу готівкової гривні на кореспондентські рахунки банківської системи. Вони становлять понад 17 млрд грн за неповний місяць.

Додатковій стійкості української сприяють інформаційний фон, підтримка України західними партнерами у необхідних обсягах, а також зростання міжнародних резервів України. За період жовтень 2022 — січень 2023 вони зросли з $23,9 млрд до $29,9 млрд.

— Гривневі активи стають привабливіші та починають зростати завдяки підвищенню вимог до резервування банків, що були запровадженні Національним банком України, — пояснює начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко.

Та додає: цей вплив буде збільшуватися. За допомогою привабливіших відсоткових ставок за депозитами, які почали пропонувати банки, рух коштів із поточних рахунків на депозити зменшує високоліквідну грошову масу, яка потенційно може впливати на курс долара.

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