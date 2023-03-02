Наконец-то упадет? Что будет с курсом доллара в марте

В последние дни украинцы могут наблюдать в обменниках укрепление курса гривны относительно доллара США.

Гривневые активы становятся более привлекательными из-за снижения рисков блэкаутов, а также приближения посевной.

О том, каким будет курс доллара в марте, рассказали финансовые эксперты в разговоре с журналистами издания NV Бизнес.

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Что происходило с гривной в феврале

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий рассказывает, что за февраль увеличилось количество зерна, которое вывозят из портов на экспорт.

Это обусловило увеличение предложений на валюту. Кроме того, уменьшилось давление на гривну, которое продолжалось в период с конца декабря и до середины февраля, что было обусловлено сверхвысокими бюджетными расходами конца 2022 года.

В результате курс доллара ослаблялся в течение месяца, — рассказывает эксперт.

Каким будет курс доллара в марте 2023 года

— Украинский валютный рынок в феврале был очень положительным периодом для гривны, — утверждает директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев.

И добавляет: это можно наблюдать по курсу доллара к гривне. Если еще в начале февраля за $1 нужно было отдать 40,5 грн, то уже в последние дни месяца цена достигла 39 грн.

Кроме уменьшения рисков блэкаутов, которые в течение зимы поддерживали спрос на валюту, еще ощущается влияние сезонных факторов. Например, подготовка аграриев к посевной положительно влияет на динамику курса гривны.

Болдырев рассказывает, что косвенными свидетельствами этого является сохранение значительного притока наличной гривны на корреспондентские счета банковской системы. Они составляют более 17 млрд грн за неполный месяц.

Дополнительную устойчивость украинской гривне придает информационный фон. Поддержка Украины в финансовом плане западными партнерами в необходимых объемах, а также пополнение международных резервов Украины, которые за период октябрь 2022 – январь 2023 выросли с $23,9 млрд до $29,9 млрд.

— Гривневые активы становятся привлекательнее и начинают расти благодаря повышению требований к резервированию банков, которые были введены Национальным банком Украины, — объясняет Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко.

И добавляет: это влияние будет увеличиваться. С помощью привлекательных процентных ставок по депозитам, которые начали предлагать банки, движение средств с текущих счетов на депозиты уменьшает высоколиквидную денежную массу, что потенциально может влиять на курс доллара.

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