Ракеты вместе с дронами: последствия ночной атаки на Украину и сколько целей сбила ПВО

В ночь на 13 июня 2023 года на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Враг атаковал Украину ракетами и дронами. Мы расскажем о последствиях ночной атаки на Украину сегодня.

Взрывы в Харькове в ночь на 13 июня 2023: что известно

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что Россия совершила атаку беспилотниками Shahed на объекты гражданской инфраструктуры Харькова.

— По предварительной информации, в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом — складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар. На местах попаданий работают все соответствующие службы, — сказал Терехов.

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Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что за прошедшие сутки враг из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

В результате удара по пгт Шевченково Купянского района из РСЗО Торнадо повреждено по меньшей мере девять жилых домов, газопровод и здание магазина.

С ранениями госпитализированы 33-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Взрывы в Киеве в ночь на 13 июня 2023: что известно

В Киевской военной администрации сообщили, что, по предварительной информации, для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.

Все вражеские цели вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

Работа ПВО в ночь на 13 июня 2023

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в ночь на 13 июня 2023 враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 11 были уничтожены противовоздушной обороной.

Также оккупанты нанесли авиационный удар, использовав четыре беспилотника Shahed, один из них уничтожили наши защитники.

Наши ВСУ имеют успехи на фронте, оккупанты не могут противостоять им на поле боя, поэтому цинично бьют по мирному населению. Но наши защитники возвращают украинские территории. Ранее мы рассказывали, какие населенные пункты освободили ВСУ во время летнего контрнаступления 2023 года.

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