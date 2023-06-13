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Ракети разом з дронами: наслідки нічної атаки на Україну та скільки цілей збила ППО

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Червня 2023, 09:32
Атака дронами та ракетами на Україну 13 червня 2023: що відомо про наслідки
Фото: Pexels

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