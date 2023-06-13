Ракети разом з дронами: наслідки нічної атаки на Україну та скільки цілей збила ППО

У ніч проти 13 червня 2023 року на території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Ворог атакував Україну ракетами та дронами. Ми розповімо про наслідки нічної атаки на Україну сьогодні.

Вибухи у Харкові у ніч проти 13 червня 2023: що відомо

Очільник Харкова Ігор Терехов повідомив, що Росія здійснила атаку безпілотниками Shahed на об’єкти цивільної інфраструктури Харкова.

— За попередньою інформацією, в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку — складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа. На місцях влучань працюють усі відповідні служби, — сказав Терехов.

Зараз також дивляться

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом минулої доби ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Внаслідок удару по смт Шевченкове Куп’янського району з РСЗВ Торнадо пошкоджено щонайменше дев’ять житлових будинків, газопровід та будівлю магазину.

З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та 44-річна жінка.

Вибухи в Києві у ніч проти 13 червня 2023: що відомо

У Київській військовій адміністрації повідомили, що, за попередньою інформацією, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.

Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила.

Робота ППО у ніч проти 13 червня 2023

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що у ніч проти 13 червня 2023 ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 11 було знищено протиповітряною обороною.

Також окупанти завдали авіаційного удару, використавши чотири безпілотники Shahed, один з них знищили наші захисники.

Наші ЗСУ мають успіхи на фронті, окупанти не можуть протистояти їм на полі бою, тож цинічно б’ють по мирному населенню. Але наші захисники повертають українські території. Раніше ми розповідали, які населені пункти звільнили ЗСУ під час літнього контрнаступу 2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!