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Котенок с бешенством укусил девушку: в Харьковской области из-за случая вводят карантин

Мария Дзюба, редактор сайта 12 сентября 2025, 20:30 2 мин.
Фото к: Бешенство в Харьковской области: бешеный котенок укусил девушку
Фото Unsplash

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