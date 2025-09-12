Котенок с бешенством укусил девушку: в Харьковской области из-за случая вводят карантин

В селе Лиман в Харьковской области зафиксировали случай бешенства. Молодой котенок укусил девушку, а впоследствии умер.
Об этом сообщают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
После подтверждения диагноза местные власти ввели карантинные ограничения на территории села.
Котенок с бешенством укусил ребенка: как это произошло
Случай произошел 25 августа, когда девушка 2005 года рождения пыталась взять на руки котенка, гулявшего во дворе.
Животное неожиданно укусило его за правую руку. В течение двух недель котёнок вел себя как обычно, однако 8 сентября его нашли мертвым.
Бабушка пострадавшей сразу сообщила ветеринарную службу, ведь котенок не был привит. Лабораторные исследования подтвердили у погибшего животного бешенство.
Меры по предотвращению распространения болезни
Из-за опасности, угрожающей жителям, в Чугуевской районной военной администрации провели заседание, где было решено ввести карантинные ограничения в селе Лиман и близлежащих лесных и полевых угодьях.
Для ликвидации очага болезни был разработан комплексный план мероприятий.
Потерпевшая обратилась за медицинской помощью, и ей назначили курс антирабических прививок. В доме, где проживал больной котенок, других домашних животных (собака и кота) срочно вакцинировали.
Важно знать о бешенстве
Бешенство – это чрезвычайно опасная вирусная болезнь, которая поражает центральную нервную систему и всегда заканчивается смертью.
Вирус передается через слюну больного животного, обычно во время укуса или царапины.
Единственный способ защиты – это своевременная вакцинация животных и немедленное обращение к врачу после контакта с потенциально больным животным.
Для прививки животных необходимо обращаться в ветеринарные клиники Госпродпотребслужбы.
Ранее мы рассказывали об основных симптомах и методах лечения бешенства.
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