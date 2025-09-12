Кошеня зі сказом вкусило дівчину: на Харківщині через випадок вводять карантин

У селі Лиман на Харківщині зафіксували випадок сказу. Молоде кошеня вкусило дівчину, а згодом померло.

Про це повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

Після підтвердження діагнозу місцева влада запровадила карантинні обмеження на території села.

Кошеня зі сказом вкусило дитину: як це сталося

Випадок стався 25 серпня, коли дівчина 2005 року народження намагалася взяти на руки кошеня, яке гуляло на її подвір’ї.

Тварина несподівано вкусила її за праву руку. Протягом двох тижнів кошеня поводилося як зазвичай, проте 8 вересня його знайшли мертвим.

Бабуся постраждалої одразу повідомила ветеринарну службу, адже кошеня не було щеплене. Лабораторні дослідження підтвердили у загиблої тварини сказ.

Заходи для запобігання поширенню хвороби

Через небезпеку, що загрожує жителям, у Чугуївській районній військовій адміністрації провели засідання, де було вирішено запровадити карантинні обмеження в селі Лиман та прилеглих лісових і польових угіддях.

Для ліквідації осередку хвороби розробили комплексний план заходів.

Потерпіла звернулася за медичною допомогою, і їй призначили курс антирабічних щеплень. У будинку, де проживало хворе кошеня, інших домашніх тварин (собаку та кота) терміново вакцинували.

Важливо знати про сказ

Сказ — це надзвичайно небезпечна вірусна хвороба, яка уражає центральну нервову систему і завжди закінчується смертю.

Вірус передається через слину хворої тварини, зазвичай під час укусу або подряпини.

Єдиний спосіб захисту — це своєчасна вакцинація тварин і негайне звернення до лікаря після контакту з потенційно хворою твариною.

Для щеплення тварин необхідно звертатися до ветеринарних клінік Держпродспоживслужби.

