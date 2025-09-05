У зоопарку під Києвом від сказу помер олень: кого просять звернутися до лікаря

У приватному міні-зоопарку в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом зафіксували випадок сказу: від хвороби загинув олень.

Про це повідомила Борщагівська сільська рада.

Влада та медики закликають усіх, хто відвідував заклад після 16 серпня, негайно звернутися до лікарів. Це стосується тих, хто міг отримати укуси, подряпини чи мав контакт зі слиною тварин.

Смертельна небезпека: чому не можна зволікати

Сказ — це вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему та є на 100% смертельним, якщо вчасно не надати медичну допомогу.

Як правило, вірус передається через укуси хворих тварин, але не менш небезпечним є контакт слини тварини з пошкодженою шкірою людини.

За інформацією Борщагівської сільської ради, тварина захворіла ще наприкінці серпня, що свідчить про реальну загрозу для відвідувачів, які контактували з нею.

Відтак, усі, хто мав будь-яку взаємодію з тваринами у зоопарку з 16 серпня, мають негайно звернутися до медичного закладу.

Сказ в Україні: небезпечна статистика

Зараження сказом частіше відбувається від домашніх тварин, які, своєю чергою, інфікуються від диких.

Оскільки інцидент стався в міні-зоопарку, це підкреслює ризик, що дикі тварини є носіями вірусу, який може передаватися як хижакам, так і травоїдним.

Цей випадок — не поодинокий: лише в Бучанському районі з початку року вже зафіксовано 11 випадків сказу серед тварин.

Своєчасна консультація лікаря є єдиним способом уникнути фатальних наслідків. Лише фахівець може оцінити ризик і визначити, чи необхідна вакцинація, яка є єдиним ефективним засобом порятунку після можливого зараження.

Раніше ми розповідали як правильно надавати першу допомогу після укусу собаки та які наслідки можуть виникнути, якщо вчасно не звернутися до лікаря.

