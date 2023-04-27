Тільки не 40 уколів у живіт! Що робити, якщо вкусив собака?

Собака — найкращий друг людини. Але далеко не всі тваринки виховані й можуть спокійно пропустити людину повз себе. Тож прогулянка вулицею, парком чи сквером легко може закінчитися поїздкою в травмпункт.

Також укуси можна отримати й від власних улюбленців. Наприклад, коли собака грається або доводиться розбороняти його від бійки з іншим песиком. Хто б тебе не вкусив — це може бути небезпечно.

Як надати собі допомогу, коли вкусив собака, які наслідки можуть бути від укусу та чи доведеться робити 40 уколів в живіт? Відповіді на усі ці питання знайдеш у матеріалі.

Перша допомога при укусі собаки: що робити, куди звертатися

Якою не була б собака: чужою чи своєю, переконайся, що більше тобі не загрожує небезпека. Вже потім перейди до першої допомоги.

Помий рану теплою водою та милом. Бажано використовувати господарське мило, тому що в ньому більше лугу. Виклич кровотечу з рани, обережно натиснувши на неї. Є шанс, що вірус, який потрапив у кров, з нею ж і вийде. Тепер нанеси антибактеріальний засіб на рану: крем з антибіотиком або перекис водню та наклади стерильну пов’язку. Після обробки рани слід якнайшвидше звернутися за медичною допомогою до лікаря-хірурга. При цьому неважливо, вкусив дикий собака або домашній вихованець.

Після огляду рани лікарем регулярно змінюй пов’язки та слідкуй, чи не виникає у місці укусу ознак інфекції.

Якщо виникають симптоми почервоніння, набряку, посилення болю, лихоманки, слабкості та дезорієнтації — це привід викликати швидку.

Наслідки від укусу собаки: коли треба проходити лікування

За статистикою, один із п’яти укусів собак потребує лікування. Тож при будь-якому контакті з твариною слід звернутися до лікаря. Рахуються навіть укуси без значних пошкоджень чи укус через штани.

Відомо, що такі пригоди можуть спричинити низку ускладнень. Приблизно в 50% укусів заносяться бактерії: стафілококи, стрептококи та пастерели, а також капноцитофаги.

До інших, більш серйозних ускладнень належать: сказ, правець, пошкодження нервів або м’язів, переломи кісток, рубці та багато іншого.

Якщо це твій собака або тварина, яка має господаря, буде легко визначити, чи є у неї необхідні щеплення від перелічених хвороб.

Коли ж зловити тварину, що вкусила, неможливо, слід бути уважним (-ою). Якщо можеш зарахувати до своєї ситуації кілька пунктів, наведених нижче, негайно звертайся по медичну допомогу:

тебе вкусив собака з невідомою історією щеплення від сказу або собака, яка поводиться неадекватно/ виглядає хворою;

кровотеча не зупиняється;

рана викликає сильний біль;

рана оголює кістки, сухожилля чи м’язи;

відчуваєш втрату опорно-рухових функцій. Наприклад, здатність згинати пальці;

рана виглядає червоною, опухлою або запаленою, з неї витікає гній чи інша рідина;

не пам’ятаєш, коли тобі востаннє робили щеплення від правця.

Якщо є підозра на сказ, слід обов’язково пройти курс антирабічного лікування. Воно може передбачати введення вакцини від сказу. Потім на тебе чекатимуть ще шість ін’єкцій у плече протягом трьох місяців.

Якщо переймаєшся, що після укусу в тебе може бути сказ, читай усе, що потрібно знати про сказ, аби врятувати життя.

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