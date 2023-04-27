Только не 40 уколов в живот! Что делать, если укусила собака?

Собака — лучший друг человека. Но далеко не все животные воспитаны и могут спокойно пропустить человека. Так что прогулка по улице, парку или скверу легко может закончиться поездкой в травмпункт.

Также укусы можно получить и от собственных питомцев. Например, когда собака играет или приходится разнимать ее от драки с другой собачкой. Кто бы тебя ни укусил — это может быть опасно.

Как оказать себе помощь, когда укусила собака, какие последствия могут быть от укуса и придется ли делать 40 уколов в живот? Ответы на эти вопросы найдешь в материале.

Первая помощь при укусе собаки: что делать, куда обращаться

Какая бы собака ни была: чужой или своей, убедись, что больше тебе не угрожает опасность. Уже потом перейди к первой помощи.

Промой рану с теплой водой и мылом. Желательно использовать хозяйственное мыло, потому что в нем больше луга. Вызови кровотечение из раны, осторожно надавив на нее. Есть шанс, что попавший в кровь вирус с ней же и выйдет. Теперь нанеси антибактериальное средство на рану: крем с антибиотиком или перекись водорода и наложи стерильную повязку. После обработки раны следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью к врачу-хирургу. При этом не важно, укусила дикая собака или домашний питомец.

После осмотра раны врачом регулярно меняй повязки и следи, не возникает ли в месте укуса признаков инфекции.

Если есть симптомы покраснения, отека, усиления боли, лихорадки, слабости и дезориентации — это повод вызывать скорую.

Последствия от укуса собаки: когда нужно проходить лечение

По статистике, один из пяти укусов собак нуждается в лечении. Поэтому при любом контакте с животным следует обратиться к врачу. Считаются даже укусы без значительных повреждений или укусов через штаны.

Известно, что такие приключения могут повлечь за собой ряд осложнений. Приблизительно в 50% укусов заносятся бактерии: стафилококки, стрептококки и пастерелы, а также капноцитофаги.

К другим, более серьезным осложнениям относятся: бешенство, столбняк, повреждение нервов или мышц, переломы костей, рубцы и многое другое.

Если это твоя собака или животное, имеющее хозяина, будет легко определить есть ли у нее необходимые прививки от перечисленных болезней.

Если поймать укусившее животное невозможно, следует быть внимательным (-ой). Если можешь отнести к ситуации несколько пунктов, приведенных ниже, немедленно обращайся за медицинской помощью:

тебя укусила собака с неизвестной историей прививки от бешенства или собака, которая ведет себя неадекватно/ выглядит больной;

кровотечение не останавливается;

рана вызывает сильную боль;

рана обнажает кости, сухожилия или мышцы;

чувствуешь утрату опорно-двигательных функций. К примеру, способность сгибать пальцы;

рана выглядит красной, опухшей или воспаленной, из нее вытекает гной или другая жидкость;

не помнишь, когда тебе в последний раз делали прививку от столбняка.

Если есть подозрение на бешенство, следует обязательно пройти курс антирабического лечения. Оно может предусматривать введение вакцины от бешенства. Потом тебя будут ждать еще шесть инъекций в плечо в течение трех месяцев.

Если беспокоишься, что после укуса у тебя может быть бешенство, читай все, что нужно знать о бешенстве, чтобы спасти жизнь.

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