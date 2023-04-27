Только не 40 уколов в живот! Что делать, если укусила собака?

Собака — лучший друг человека. Но далеко не все животные воспитаны и могут спокойно пропустить человека. Так что прогулка по улице, парку или скверу легко может закончиться поездкой в травмпункт.
Также укусы можно получить и от собственных питомцев. Например, когда собака играет или приходится разнимать ее от драки с другой собачкой. Кто бы тебя ни укусил — это может быть опасно.
Как оказать себе помощь, когда укусила собака, какие последствия могут быть от укуса и придется ли делать 40 уколов в живот? Ответы на эти вопросы найдешь в материале.
Какая бы собака ни была: чужой или своей, убедись, что больше тебе не угрожает опасность. Уже потом перейди к первой помощи.
После осмотра раны врачом регулярно меняй повязки и следи, не возникает ли в месте укуса признаков инфекции.
Если есть симптомы покраснения, отека, усиления боли, лихорадки, слабости и дезориентации — это повод вызывать скорую.
Если есть симптомы покраснения, отека, усиления боли, лихорадки, слабости и дезориентации — это повод вызывать скорую.
По статистике, один из пяти укусов собак нуждается в лечении. Поэтому при любом контакте с животным следует обратиться к врачу. Считаются даже укусы без значительных повреждений или укусов через штаны.
Известно, что такие приключения могут повлечь за собой ряд осложнений. Приблизительно в 50% укусов заносятся бактерии: стафилококки, стрептококки и пастерелы, а также капноцитофаги.
К другим, более серьезным осложнениям относятся: бешенство, столбняк, повреждение нервов или мышц, переломы костей, рубцы и многое другое.
К другим, более серьезным осложнениям относятся: бешенство, столбняк, повреждение нервов или мышц, переломы костей, рубцы и многое другое.
Если это твоя собака или животное, имеющее хозяина, будет легко определить есть ли у нее необходимые прививки от перечисленных болезней.
Если поймать укусившее животное невозможно, следует быть внимательным (-ой). Если можешь отнести к ситуации несколько пунктов, приведенных ниже, немедленно обращайся за медицинской помощью:
Если есть подозрение на бешенство, следует обязательно пройти курс антирабического лечения. Оно может предусматривать введение вакцины от бешенства. Потом тебя будут ждать еще шесть инъекций в плечо в течение трех месяцев.
Если беспокоишься, что после укуса у тебя может быть бешенство, читай все, что нужно знать о бешенстве, чтобы спасти жизнь.
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