Школьный проездной летом: работает ли льгота и как получить скидки

С наступлением летних каникул для киевских учеников меняются правила пользования общественным транспортом.

Бесплатные поездки, которыми школьники пользовались в течение учебного года, с 1 июля отменяются! Однако столичные власти оставляют скидки на проездные. Что именно стоит знать родителям и школьникам, чтобы не платить полную стоимость — далее в материале.

Когда и для кого отменяют бесплатный проезд

В период с 1 июля по 31 августа ученики киевских школ теряют право на бесплатный проезд в городском транспорте. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация. Это касается всех видов общественного транспорта столицы: метро, автобусов, трамваев и троллейбусов. Бесплатный проезд действует исключительно во время учебного года — с 1 сентября по 30 июня.

Какие скидки остаются для школьников

Несмотря на отмену бесплатного проезда, ученики могут воспользоваться скидкой 75% на проездные билеты. Эти льготы действуют и летом. Купить такие билеты можно в приложении Киев Цифровой, через терминалы самообслуживания, на сайте КП ГИВЦ, в кассах метро Выдубичи 1, Почайна 1, Вокзальная и в приложении EasyPay.

Сколько стоит проезд для школьников

Льготные проездные билеты для учащихся дневной формы стоят 325 грн — безлимитный проездной на месяц; 162,50 грн — безлимитный на вторую половину месяца; 72,50 грн — проездной на 46 поездок; 97,50 грн — на 62 поездки; 143,75 грн — на 92 поездки; 192,50 грн — на 124 поездки.

Однако, если школьник оплачивает поездку разово через ученический билет, скидка не действует — билет оплачивается полностью (8 грн в муниципальном транспорте или 15 грн в маршрутках и городской электричке).

Также в летний период льготы временно отменяются для курсантов высших военных учебных заведений. Как и школьники, они могут пользоваться скидками только в учебный период.

Однако, несмотря на временную потерю бесплатного проезда для учеников и курсантов, стоимость проезда в Киеве остается неизменной.

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