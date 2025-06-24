Шкільний проїзний влітку: чи працює пільга та як отримати знижки

Із настанням літніх канікул для київських учнів змінюються правила користування громадським транспортом.

Безкоштовні поїздки, якими школярі користувалися впродовж навчального року, з 1 липня скасовуються! Проте столична влада залишає знижки на проїзні. Що саме варто знати батькам і школярам, щоб не сплачувати повну вартість — далі у матеріалі.

Коли і для кого скасовують безкоштовний проїзд

У період з 1 липня до 31 серпня учні київських шкіл втрачають право на безоплатний проїзд у міському транспорті. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Це стосується всіх видів громадського транспорту столиці: метро, автобусів, трамваїв і тролейбусів. Безкоштовний проїзд діє виключно під час навчального року — з 1 вересня по 30 червня.

Які знижки залишаються для школярів

Попри скасування безкоштовного проїзду, учні можуть скористатися знижкою 75% на проїзні квитки. Ці пільги діють і влітку. Придбати такі квитки можна у застосунку Київ Цифровий, через термінали самообслуговування, на сайті КП ГІОЦ, у касах метро Видубичі 1, Почайна 1, Вокзальна та у додатку EasyPay.

Скільки коштує проїзд для школярів

Пільгові проїзні квитки для учнів денної форми коштують 325 грн — безлімітний проїзний на місяць; 162,50 грн — безлімітний на другу половину місяця; 72,50 грн — проїзний на 46 поїздок; 97,50 грн — на 62 поїздки; 143,75 грн — на 92 поїздки; 192,50 грн — на 124 поїздки.

Проте, якщо школяр оплачує поїздку разово через учнівський квиток, знижка не діє — квиток оплачується повністю (8 грн у муніципальному транспорті або 15 грн у маршрутках і міській електричці).

Також у літній період пільги тимчасово скасовуються для курсантів вищих військових навчальних закладів. Як і школярі, вони можуть користуватися знижками тільки в навчальний період.

Однак, попри тимчасову втрату безкоштовного проїзду для учнів і курсантів, вартість проїзду у Києві залишається незмінною.

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