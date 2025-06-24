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Шкільний проїзний влітку: чи працює пільга та як отримати знижки

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 24 Червня 2025, 13:00
проїзд для школярів влітку
Фото Pexels

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