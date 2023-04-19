Танцы с морскими котиками в номере и заявление в полицию — что известно о скандале в дельфинарии Немо

В Украине работают зоопарки, заповедники, дельфинарии и другие места, где содержатся экзотические животные. Каждое заведение должно гуманно относиться к животным и обеспечивать им комфортные условия проживания.

Недавно дельфинарий Немо в Одессе обвинили в жестоком обращении с животными. Это произошло после того, как в сети распространилось видео, на котором блоггеры танцуют в гостиничном номере с морскими котиками.

Скандал в дельфинарии Немо: что известно

Недавно сеть всколыхнуло видео, на котором видеоблоггеры танцуют в номере отеля Немо с морскими котиками. На одном из видео девушка играет с морскими котиками, танцует, прижимается к ним. Но, в то же время, на другом видео видно уставшего морского котика.

Сейчас также смотрят

Такие действия возмутили пользователей сети и зоозащитников. Так, зоозащитная организация UAnimals сообщила, что уже обратилась в полицию.

— Мы считаем такую ситуацию недопустимой, поэтому сразу подали заявление в полицию по части 12 статьи 25 Закона Украины, которая запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев.

Видео и фото сделаны в гостиничном номере Nemo Hotel Resort & SPA, не в дельфинарии. Вероятно, фотоуслуги с дикими животными предоставляются жителям гостиницы, что негуманно и незаконно, — отметили в организации.

Зоозащитники подчеркнули, что такое поведение блоггеров и руководства гостиничного комплекса Немо является жестоким обращением с животными и пропагандой эксплуатации.

Ответ дельфинария Немо на скандал

В дельфинарии Немо рассказали, что большинство животных были рождены там. Они утверждают, что это социальные существа, для которых общение с людьми — не только часть привычной жизни, но и необходимость.

— Ежедневно тренеры со своими любимцами выходят на прогулку по дельфинарию, комплексу NEMO и прилегающей территории под открытым небом. Они обожают погреться на солнышке, гуляют по газону, всегда с интересом и любознательностью обследуют новую локацию.

Иногда на прогулке им встречаются люди, для социальных животных это интересно и всегда вызывает приятные эмоции, — говорится в сообщении.

Также в дельфинарии резко высказались по поводу зоозащитников и заявили, что те выступают против зоопарков, дельфинариев и даже против содержания домашних животных.

— Веганы или веганские меньшинства намеренно создают фейковые сенсации для популяризации и навязывания всем людям планеты их “единственно правильной” (по их упрямому убеждению) веганской агрессивной философии, и с ненавистью и проклятиями они бросаются на всех нормальных людей, — отметили в сообщении.

В дельфинарии Немо прокомментировали скандал, произошедший несколько дней назад.

— Должны объяснить, что во время прогулки нашего котика с его тренером по комплексу NEMO, они неожиданно встретили блоггеров, с которыми уже успели подружиться до этого. И вместе с ними объединились и сняли видео под наложенный звук, чтобы показать людям, насколько наши котики общественные, любят играть с людьми и как положительно относятся к игре с людьми, — сказали в дельфинарии.

У украинцев большое доброе сердце, поэтому они пытаются спасать животных и помогать им. Ранее мы рассказывали историю женщины, которая спасала животных в Николаевской области.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: скриншот с видео