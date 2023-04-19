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Танці з морськими котиками в номері та заява до поліції — що відомо про скандал у дельфінарії Немо

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Квітня 2023, 13:30
Дельфінарій Немо в Одесі потрапив у скандал

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