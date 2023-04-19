Танці з морськими котиками в номері та заява до поліції — що відомо про скандал у дельфінарії Немо

В Україні працюють зоопарки, заповідники, дельфінарії та інші місця, де утримують екзотичних тварин. Кожен цей заклад має гуманно ставитися до тварин та забезпечувати їм комфортні умови проживання.

Нещодавно дельфінарій Немо в Одесі звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами. Це сталося після того, як у мережі поширилося відео, на якому блогери танцюють у готельному номері з морськими котиками.

Скандал у дельфінарії Немо: що відомо

Нещодавно мережу сколихнуло відео, на якому відеоблогери танцюють у номері готелю Немо з морськими котиками. На одному з відео дівчина грається з морськими котиками, танцює, притуляється до них. Але водночас на іншому відео видно виснажену тварину.

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Такі дії обурили користувачів мережі та зоозахисників. Так, зоозахисна організація UAnimals повідомила, що вже звернулася до поліції.

— Ми вважаємо таку ситуацію неприпустимою, тож одразу подали заяву до поліції за частиною 12 статті 25 Закону України, яка забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами поза межами зоопарків, цирків та дельфінаріїв.

Відео та фото були зроблені в готельному номері Nemo Hotel Resort & SPA, не у дельфінарії. Ймовірно, фотопослуги з дикими тваринами надаються мешканцям готелю, що є негуманним та незаконним, — зазначили в організації.

Зоозахисники наголосили, що така поведінка блогерів та керівництва готельного комплексу Немо є жорстоким поводженням із тваринами та пропагандою експлуатації.

Відповідь дельфінарію Немо на скандал

У дельфінарії Немо розповіли, що більшість тварин були народжені там. Тож вони стверджують, що це соціальні істоти, для яких спілкування з людьми — не лише частина звичного життя, а й необхідність.

— Щоденно тренери зі своїми улюбленцями виходять на прогулянку дельфінарієм, комплексом NEMO та прилеглою територією просто неба. Вони обожнюють погрітися на сонечку, гуляють по газону, завжди з зацікавленістю та допитливістю обстежують нову локацію.

Іноді на прогулянці їм трапляються люди. Для соціальних тварин це цікаво і завжди викликає приємні емоції, — йдеться у повідомленні.

Також у дельфінарії різко висловилися щодо зоозахисників і заявили, що ті виступають проти зоопарків, дельфінаріїв та навіть проти утримання домашніх тварин.

— Вегани або веганські меншини навмисне створюють фейкові сенсації для популяризації та нав’язування всім людям планети їхньої “єдиної правильної” (на їхнє вперте переконання) веганської агресивної філософії, і з ненавистю і прокльонами кидаються на всіх нормальних людей, — зазначили у повідомленні.

Також у дельфінарії Немо прокоментували скандал, що стався кілька днів тому.

— Маємо пояснити, що під час прогулянки нашого котика з його тренером по комплексу NEMO вони несподівано зустріли блогерів, з якими вже встигли подружитися до цього. Та разом з ними об‘єдналися й зняли відео під накладений звук, щоб показати людям, наскільки наші котики суспільні, полюбляють гратися з людьми та як позитивно ставляться до гри з людьми, — сказали у дельфінарії.

Українці мають велике добре серце, тому намагаються рятувати тварин та допомагати їм. Раніше ми розповідали історію жінки, яка рятувала тварин у Миколаївській області.

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Фото: скриншот з відео