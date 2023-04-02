Люди

Їх викидали на смітник у пакетах: історія жінки, яка рятувала тварин у Миколаївській області

Луїза Єрьоміна 02 Квітня 2023, 20:00

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жінка рятувала тварин у Миколаївській області

Їх викидали на смітник у пакетах: історія жінки, яка рятувала тварин у Миколаївській області
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