Їх викидали на смітник у пакетах: історія жінки, яка рятувала тварин у Миколаївській області

Неподалік Миколаєва жінка на власному обійсті облаштувала притулок для домашніх улюбленців майже десять років тому.

Тепер на її подвір’ї живуть понад сорок псів і 28 котів. І кожен тут має свою історію, як-от собака Марта. Вона народилась 24 лютого. Господарі поклали її в пакет та викинули на смітник. Та пані Ольга знайшла її та виняньчила.

Усе подвір’я поділено на спеціальні зони, де тварини вільно гуляють. У кожного чотирилапого був свій будиночок. Та війна все змінила. Снаряди почали прилітати по домівці.

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Спочатку зоозахисниця разом з усіма тваринами ховалася в підвалі. Та коли російські снаряди вбили майже десяток собак, вирішила евакуювати притулок.

Після звільнення правобережної Херсонщини Ольга разом зі своїми улюбленцями повернулася додому. Кормами допомагають небайдужі. Потроху почали ремонтувати потрощені стіни та меблі.

Волонтерка зі своїми улюбленцями досі оговтується від страшних обстрілів окупантів.

Ольга розповідає, що зараз в її притулку з’явилося багато тварин із навколишніх сіл, яких залишили господарі. Так само жінка колись урятувала і єнота з контактного зоопарку.

Головну мрію зоозахисниця поки не здійснила — через повномасштабну війну так і не добудувала реабілітаційний центр для тварин, які постраждали від людської жорстокості. Та рятувати тварин, які лишилися без турботи своїх господарів, запевняє, не припинить.

Також раніше ми розповідали, як сироварня стала притулком для сотень евакуйованих тварин.

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