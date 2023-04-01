Кози, вівці та… крокодил! Сироварня стала притулком для сотень евакуйованих тварин

Прихистили в себе понад 600 тварин, половина з яких і досі проживає на фермі.

На Дніпропетровщині приватна сироварня із початком повномасштабної війни Росії проти України стала притулком для евакуйованих із зон обстрілів свійських тварин.

Ми готові і далі приймати тварин, допомагати, знаходити власників, переправляти когось, у себе залишати, — розповідає власниця ферми Зелений гай Євгенія Молчанова.

На маленьку ферму люди віддавали кіз, овець, коней, свиней. Сюди потрапили навіть крокодил, папуга та равлики.

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Тварин привозили туди з Херсонщини, Харківщини та Донеччини. Вони були налякані, а деколи й поранені. І всі отримали лікування та опіку.

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