Lifestyle

Козы, овцы и… крокодил! Сыроварня стала приютом для сотен эвакуированных животных

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 01 апреля 2023, 07:00

Больше видео
0:04:07
Остеоінтеграція - унікальна технологія протезування тепер і в Україні
Уникальная технология протезирования теперь и в Украине! Австралийский врач учит львовских коллег
0:05:42
Айдін Айдінов про залаштунки роботи ресторанів
Разговор с шеф-поваром — Айдин Айдинов раскрыл тайны работы ресторанов
0:03:35
Электровелосипед
От почтальонов до военных — все в восторге от черниговских электробайков!
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
Смотреть больше

Последние видео
0:03:18
Эвакуация детей из Мариуполя

Вывезли из-под Мариуполя 36 детей и взяли под опеку! История неравнодушных переселенцев
0:07:05
Карта бойових дій в Україні
Враг атакует Шахедами и разворачивает мобилизацию: карта боевых действий в Украине 1 апреля в режиме онлайн
0:04:36
Приют для животных
Козы, овцы и… крокодил! Сыроварня стала приютом для сотен эвакуированных животных
0:01:46
перехвачены разговоры
“Твой муж убивает людей”: о неудачах оккупантов и их методах войны — в новых перехваченных разговорах
0:03:31
Орехов сейчас
Как только захватчиков отгонят — город оживет! Как выживает почти уничтоженный Орехов
0:03:33
Лариса Борисенко
Медики не давали никаких шансов! Кинолог и ее овчарка подорвались на растяжке и чудом выжили
0:04:44
Як подружжя бізнесменів з Бучі допомагало людям в окупації
Раздавал продукты местным и партизанил — как грузин-бизнесмен пережил оккупацию Бучи
0:28:57
Українські артилеристи показують свою роботу під Бахмутом
Интенсивность боев очень высокая — артиллеристы под Бахмутом показали свою работу
0:11:43
Військовий про звільнення Ірпеня та Київської області
Мы понимали ответственность, которая лежит на нас — военный об освобождении Ирпеня от россиян
0:03:54
поліція
Храбрость — это про неравнодушие: полицейский спас маму с ребенком из опрокинутого авто
Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Читать дальше
Враг атакует Шахедами и разворачивает мобилизацию: карта боевых действий в Украине 1 апреля в режиме онлайн
перехвачены разговоры
Читать дальше
“Твой муж убивает людей”: о неудачах оккупантов и их методах войны — в новых перехваченных разговорах

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь