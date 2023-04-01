Козы, овцы и… крокодил! Сыроварня стала приютом для сотен эвакуированных животных

Приютили у себя более 600 животных, половина из которых до сих пор проживает на ферме.

В Днепропетровской области частная сыроварня с началом полномасштабной войны России против Украины стала убежищем для эвакуированных из зон обстрелов домашних животных.

Мы готовы и дальше принимать животных, помогать, находить владельцев, переправлять кого-то, у себя оставлять, — рассказывает владелица фермы Зеленый гай Евгения Молчанова.

На маленькую ферму люди отдавали коз, овец, лошадей, свиней. Сюда попали даже крокодил, попугай и улитки.

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Животных привозили туда из Херсона, Харьковской области и Донбасса. Они были напуганы, а порой и ранены. И все получили лечение и опеку.

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