Их выбрасывали на свалку в пакетах: история женщины, которая спасала животных в Николаевской области

Недалеко от Николаева женщина на собственном дворе обустроила приют для домашних любимцев почти десять лет назад.

Теперь на ее дворе живут более сорока собак и 28 кошек. И каждый здесь имеет свою историю, как собака Марта. Она родилась 24 февраля. Хозяева положили ее в пакет и выбросили на помойку. Но Ольга нашла ее и вырастила.

Весь двор разделен на специальные зоны, где животные свободно гуляют. У каждого четвероногого был свой домик. Но война все изменила. Снаряды начали прилетать по дому.

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Сначала зоозащитница вместе со всеми животными пряталась в подвале. Но когда российские снаряды убили около десятка собак, решила эвакуировать приют.

После освобождения правобережной Херсонской области Ольга вместе со своими любимцами вернулась домой. Кормами помогают неравнодушные. Понемногу начали ремонтировать разбитые стены и мебель.

Волонтер со своими любимцами до сих пор приходит в себя от страшных обстрелов окупантов.

Ольга рассказывает, что сейчас в ее приюте появилось много животных из окрестных сел, которых покинули хозяева. Так же женщина когда-то спасла и енота из контактного зоопарка.

Главную мечту зоозащитница пока не осуществила — из-за полномасштабной войны так и не достроила реабилитационный центр для пострадавших от человеческой жестокости животных. Но спасать животных, оставшихся без заботы своих хозяев, уверяет, не прекратит.

Также раньше мы рассказывали, как сыроварня стала приютом для сотен эвакуированных животных.

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