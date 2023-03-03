Lifestyle

“Выбросили собаку и уехали…” Как на Закарпатье заботятся о брошенных животных

Светлана Ковбица 03 марта 2023, 20:00

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“Выбросили собаку и уехали…” Как на Закарпатье заботятся о брошенных животных
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“Увидел руины — и речь отняло…” В Николаеве строители бесплатно чинят жилье местным
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