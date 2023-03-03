“Выбросили собаку и уехали…” Как на Закарпатье заботятся о брошенных животных

На Закарпатье заботятся не только людей, которые бежали сюда от войны, но и животных.

В последнее время здесь стало больше бездомных собак. Ведь украинцы, уезжая за границу, часто не могут взять хвостатых любимцев с собой.

Первые два – три месяца, начало войны, кто приехал с домашними собаками, их не пускали с ними жить. Они у нас были. 75 собак у нас прожили и их забрали. А еще 460 с чем-то — это те, что мы с улиц забрали, — рассказывает директор приюта для собак Артур Шереги.

С улиц собаки попадают в приюты, где о них заботятся и пытаются найти им новые семьи.

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Хвостатые беженцы кроткие и игривые. С чужаками в приюте очень быстро знакомятся, прекращают лаять и начинают лащиться. Несмотря на пережитые трагедии, они не потеряли умение дарить любовь.

Животные в это сложное время стали нашим успокоительным, но как успокоить их самих во время взрывов? Ранее мы рассказывали, как успокоить кота во время воздушной тревоги и после нее.

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