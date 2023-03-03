“Викинули собаку та поїхали…” Як на Закарпатті опікуються покинутими тваринами

На Закарпатті опікуються не лише людьми, які втекли сюди від війни, а й тваринами.

Останнім часом тут побільшало безпритульних собак. Адже українці, їдучи за кордон, часто не можуть узяти хвостатих улюбленців з собою.

Перші два – три місяці, початок війни, хтось приїхав з домашніми собаками, їх не пускали з ними жити. Вони у нас були. 75 собак у нас прожили та їх забрали. А ще 460 із чимось — це те, що ми з вулиць забрали, — розповідає директор прихистку для собак Артур Шерегі.

З вулиць собаки потрапляють у прихистки, де про них піклуються та намагаються знайти чотирилапим нові сім’ї.

Зараз також дивляться

Хвостаті біженці лагідні та грайливі. З чужинцями у притулку дуже швидко знайомляться, припиняють гавкати та починають лащитися. Попри пережиті трагедії, вони не втратили вміння дарувати любов.

Тварини у цей складний час стали нашим заспокійливим, але як заспокоїти їх під час вибухів? Раніше ми розповідали, як заспокоїти кота під час повітряної тривоги та після неї.

До речі, у Вікон тепер є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!