Новый документ единого образца для военнообязанных: что это и кто должен получить

В Украине действует военное положение, обязывающее мужчин в возрасте от 18 до 60 лет стать на военный учет и обновлять свои данные. Во избежание случаев, когда военнообязанные мужчины призывного возраста это игнорируют, с 18 мая вступит в действие закон о мобилизации, в котором, в частности, вынесена обязанность военнообязанных граждан прийти в ТЦК и СП и обновить свои данные.

В то же время в Украине планируется выпустить унифицированный новый документ единого образца для всех военнообязанных граждан. Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко в интервью Radio NV.

Что известно о новом унифицированном документе и кто его должен получить, рассказываем далее в материале.

Сейчас также смотрят

Новый документ для военнообязанных: что известно

По словам Юрия Глущенко, в настоящее время в Украине разрабатывается нормативная база по выдаче документов нового образца для военнообязанных. Речь идет о военно-учетном документе (ВУД).

Во время военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе ВУД и показывать его по требованию представителей ТЦК и полиции. Сложность же состоит в том, что все эти военно-учетные документы у военнообязанных и действующих военных, или работников правоохранительных органов, — разного образца.

Поэтому планируется выдача унифицированного документа для всех. В то же время представитель Генштаба ВСУ подчеркнул, что документы старого образца будут оставаться в силе.

— У нас сейчас широкий спектр ВУД. К примеру, ВУД для военнообязанных, резервистов и призывников определены указом президента, форма утверждена. А для действующих военнослужащих, работников правоохранительных органов, СБУ, разведывательных органов, ВУД устанавливаются их ведомствами.

Поэтому они разной формы и формата. В целях унификации сейчас разрабатывается постановление, которое определит документ единого формата, — объяснил Глущенко.

Таким образом, военно-учетный документ нового образца будет выдаваться гражданам, еще не имевшим ВУД. Те, кто уже имеет ВУД, которые были изданы до вступления в силу нового закона, также будут оставаться действительными.

В Украине уже завершилась разработка электронного реестра призывников и военнообязанных Оберіг. Что это за система и какие данные будут собраны, мы рассказывали в другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.