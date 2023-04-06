Мрию можно было спасти. Эксдиректору ГП Антонов выдвинули подозрение в служебной халатности: что известно

При упоминании о нашем уничтоженном самолете АН-225 Мрия до сих пор становится грустно. Это был самый большой самолет в мире. Но в начале полномасштабного вторжения российские военные уничтожили Мрию, которая была на аэродроме в Гостомеле. Эксдиректору ГП Антонов сообщили о подозрении.
В Нацполиции отмечают, что из-за служебной халатности чиновника российские оккупанты уничтожили самый большой в мире самолет АН-225.
В первую очередь, во время следствия оказалось, что экс-чиновник, несмотря на предостережение государственных органов и точно зная о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета в безопасное место.
Все указывает на то, что были возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в Лейпциг (Германия).
Все указывает на то, что были возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в Лейпциг (Германия).
Ведь во время досудебного расследования установили, что самолет АН-225 Мрия накануне военного вторжения России в Украину был технически исправен, а на аэродроме сохранялось достаточное количество авиагорючего для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету.
Впрочем, бывший генеральный директор ГП Антонов не отдал соответствующий приказ и проигнорировал отчеты и предложения подчиненных.
Впрочем, бывший генеральный директор ГП Антонов не отдал соответствующий приказ и проигнорировал отчеты и предложения подчиненных.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
В Офисе генпрокурора отмечают, что в результате обстрелов военнослужащими государства-агрессора воздушное судно было уничтожено, из-за этого наша страна понесла почти 8,5 млрд грн убытков.
Сейчас подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.
Сейчас подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.
Также следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе и находившихся на территории аэропорта Ан-124 Руслан.
По данным Офиса генпрокурора, эксдиректору ГП Антонов ранее сообщалось о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям по охране и обороне аэродрома (ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).
Уничтожение самолета АН-225 — большая потеря для украинской авиации, но мы не сдаемся и надеемся его отстроить. Ранее в ГП Антонов рассказали, когда отстроят Мрию.
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