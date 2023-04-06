Мрию можно было спасти. Эксдиректору ГП Антонов выдвинули подозрение в служебной халатности: что известно

При упоминании о нашем уничтоженном самолете АН-225 Мрия до сих пор становится грустно. Это был самый большой самолет в мире. Но в начале полномасштабного вторжения российские военные уничтожили Мрию, которая была на аэродроме в Гостомеле. Эксдиректору ГП Антонов сообщили о подозрении.

В Нацполиции отмечают, что из-за служебной халатности чиновника российские оккупанты уничтожили самый большой в мире самолет АН-225.

Подозрение эксдиректору ГП Антонов: что известно

В первую очередь, во время следствия оказалось, что экс-чиновник, несмотря на предостережение государственных органов и точно зная о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета в безопасное место.

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Все указывает на то, что были возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в Лейпциг (Германия).

Ведь во время досудебного расследования установили, что самолет АН-225 Мрия накануне военного вторжения России в Украину был технически исправен, а на аэродроме сохранялось достаточное количество авиагорючего для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету.

Впрочем, бывший генеральный директор ГП Антонов не отдал соответствующий приказ и проигнорировал отчеты и предложения подчиненных.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В Офисе генпрокурора отмечают, что в результате обстрелов военнослужащими государства-агрессора воздушное судно было уничтожено, из-за этого наша страна понесла почти 8,5 млрд грн убытков.

Сейчас подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.

Также следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе и находившихся на территории аэропорта Ан-124 Руслан.

По данным Офиса генпрокурора, эксдиректору ГП Антонов ранее сообщалось о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям по охране и обороне аэродрома (ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).

Уничтожение самолета АН-225 — большая потеря для украинской авиации, но мы не сдаемся и надеемся его отстроить. Ранее в ГП Антонов рассказали, когда отстроят Мрию.

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