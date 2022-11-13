Мрию отстроит весь мир? Будет ли новый самолет Ан-225 — все за и против

Государственное предприятие Антонов подтвердило готовность построить Мрию, которую российская армия уничтожила во время боев в Гостомеле. На предприятии начали работу над восстановлением. Пока продолжается конструкторская работа — оценивают повреждения, демонтируют уцелевшие элементы и рассуждают, что можно использовать для нового Ан-225.

Такие новости взбудоражили украинцев и авиаэкспертов, ведь на самолет планируют потратить €500 миллионов. Это сумасшедшие деньги во время войны.

В Германии в аэропорту Лейпцига открывают экспозицию, посвященную Мрии. Место символическое, до войны здесь неоднократно встречали украинского гиганта — Ан-225. А теперь аэродром стал базой для пяти уцелевших самолетов авиакомпании Антонов.

В ходе мероприятия руководитель Антонова Евгений Гаврилов общается с прессой. А на следующий день немецкое издание Bild выходит с ошеломляющей новостью: самолет Мрия начали отстраивать и делают это в секретном месте.

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Украинцы бросились дискутировать — актуальны ли такие дорогостоящие работы? Озвученная стоимость восстановления — заоблачные €500 миллионов. Но в госпредприятии Антонов делают важное уточнение: Мрию еще не начали строить, сейчас начали только конструкторские работы.

Генеральный конструктор ГП Антонов Владислав Власик отмечает, что многие части самолета уцелели, и их точно можно будет использовать повторно.

Уцелела хвостовая часть самолета, часть агрегатов шасси, стоек, колес — все это может быть использовано в дальнейшем. Часть систем тоже уцелела. Двигатели, возможно, также удастся отремонтировать.

В общей сложности сейчас целы почти 30% составляющих для комплектации. Для восстановления Мрии планируют использовать элементы корпуса недостроенного самолета-близнеца. Его фюзеляж построили еще в советские времена. Параллельно продолжается разработка технического вида нового самолета.

— Мы сейчас делаем то, что позволяют нам наши обстоятельства и фактическое состояние. Конечно, после того, как мы одержим победу, более интенсивно начнем над этим работать, — уверяет Владислав.

За и против

Авиаэксперты, которые не поддерживают восстановление Мрии, говорят, что она технически устарела, ведь досталась в наследство от Советского Союза, поэтому предлагают средства направить на нужды ВСУ. Валерий Романенко уверен, что проект восстановления нерентабельный.

— Экономически этот самолет затраченные средства не окупит никогда — пока нет такого объема большегрузных и крупногабаритных перевозок. У нас миллионы людей потеряли жилье, это более неотложные потребности, у нас большие потери в Вооруженных Силах, им нужно оборудование, вооружение, беспилотники, разведывательное оборудование, радары.

Дмитрий Антонов, командир экипажа АН 225, убежден, что Мрия — это символ. Он мог перевозить особые грузы: самолеты, важное энергетическое оборудование рекордных размеров. То, что возьмет на борт Мрия, другим крупным грузовым самолетам придется перевозить пять раз. К тому же, за последние полгода до войны самолет был востребованным и совершил рекордные 80 полетов.

Если бы так и дальше использовали этот самолет, он зарабатывал бы довольно неплохие деньги.

— Я предлагаю деньги у государства не брать, а создать международный инвестиционный фонд, привлечь всех любителей авиации и собрать эти средства. Думаю, это возможно.

К тому же, новую Мрию модернизируют. Все устаревшие советские системы и российские детали заменят современными от западных производителей. У предприятия уже есть партнеры из США, Канады и Израиля, которые помогают с деталями для других самолетов Антонов.

Если мы сделаем Мрию — поднимем весь авиационный мир, мировых производителей авиационной отрасли: это Boing, Airbus, Embraer.

Работы, осуществляемые на предприятии, пока не нуждаются в миллионных инвестициях. Официально сбор средств еще не начинали. Этот проект будет международным, уверяют антоновцы. Мрию будут отстраивать всем миром! Но окончательное решение будет принято на уровне государства, а не предприятия. И уже после победы Украины.

А победа наступит в скором времени: город за городом украинские защитники освобождают нашу землю от оккупанта. Что происходит в Херсоне после оккупации, читай в материале.

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