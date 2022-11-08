Возродим свою Мрию! Украина начала строительство нового самолета Ан-225

В начале полномасштабного вторжения, 27 февраля, российские военные уничтожили легендарный самолет Ан-225 Мрия. Это был самый большой в мире самолет, созданный в Украине.

Однако сколько бы россияне не пытались нас сломать и уничтожить, мы становимся сильнее, мудрее и отстраиваем все в разы лучше. Стало известно, что Украина начала строительство новой Мрии.

Генеральный директор ГП Антонов Евгений Гаврилов сообщил, что работы ведутся в секретном месте. Об этом пишет Bild.

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Второй Ан-225 будет снабжен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета, — подчеркнул Гаврилов.

В своем Twitter компания Антонов отметила, что уже есть всего около 30% комплектующих, которые можно использовать для строительства нового самолета Ан-225.

Примерная стоимость строительства второй Мрии составляет 500 млн евро. С поиском финансирования на покрытие расходов должен помочь международный аэропорт Лейпциг/Галле. Раньше туда часто летал уничтоженный самолет, и сейчас там временно базируется авиакомпания Антонова.

В честь нашего легендарного самолета Укрпочта запустила марку с украинской Мрией.

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