Відродимо свою Мрію! Україна почала будівництво нового літака Ан-225

На початку повномасштабного вторгнення, 27 лютого, російські військові знищили легендарний літак Ан-225 Мрія. Це був найбільший у світі літак, створений в Україні.

Проте скільки б росіяни не намагалися нас зламати та знищити, ми стаємо лише сильнішими, мудрішими та відбудовуємо усе в рази краще. Так, стало відомо, що в Україні почали будівництво нової Мрії.

Генеральний директор ДП Антонов Євген Гаврилов повідомив, що роботи ведуться у секретному місці. Про це пише Bild.

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Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав, — наголосив Гаврилов.

У своєму Twitter компанія Антонов наголосила, що вже є близько 30% комплектуючих, які можна використати для побудови нового літака Ан-225.

Орієнтовна вартість будівництва другої Мрії становить 500 млн євро. З пошуком фінансування на покриття витрат має допомогти міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле. Раніше туди часто літав знищений літак, і зараз там тимчасово базується авіакомпанія Антонова.

На честь нашого легендарного літака Укрпошта запустила марку з українською Мрією.

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