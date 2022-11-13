Мрію відбудує весь світ? Чи бути новому літаку Ан-225 — всі за та проти

Державне підприємство Антонов підтвердило готовність відбудувати Мрію, яку російська армія знищила під час боїв у Гостомелі. На підприємстві таки почали роботу над відновленням, але поки триває лише конструкторська робота — оцінюють пошкодження, демонтують вцілілі елементи та міркують, що можна з цього використати для нового Ан-225.

Такі новини сколихнули українців та авіаекспертів, адже на літак планують витратити €500 мільйонів. Це шалені кошти під час війни.

У Німеччині в аеропорту Лейпцига відкривають експозицію, присвячену Мрії. Місце символічне, до великої війни тут неодноразово зустрічали українського гіганта — Ан-225. А тепер летовище стало базою для п’яти вцілілих літаків авіакомпанії Антонов.

Під час події керівник держпідприємства Євген Гаврилов спілкується з пресою. А наступного дня німецьке видання Bild виходить із приголомшливою новиною: літак Мрію почали відбудовувати й роблять це у секретному місці.

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Українці кинулись дискутувати — чи на часі такі коштовні роботи? Озвучена вартість відбудови — захмарні €500 мільйонів. Але в держпідприємстві Антонов роблять важливе уточнення: Мрію ще не будують, наразі розпочали лише конструкторські роботи.

Генеральний конструктор ДП Антонов Владислав Власик зазначає, що багато частин літака вціліли, і їх точно можна буде використати повторно.

Вціліла хвостова частина літака, частина агрегатів шасі, стійок, коліс — все це може бути використано надалі. Частина систем теж вціліла, двигуни можливо також вдасться відремонтувати.

Загалом нині є майже 30% складників для комплектації. Для відновлення Мрії планують використати елементи корпусу недобудованого літака-близнюка. Його фюзеляж звели ще в радянські часи. Паралельно триває розробка технічного вигляду нового літака.

— Ми зараз робимо саме те, що дозволяють нам наші обставини та фактичний стан. Звісно, після того, як ми здобудемо перемогу — більш інтенсивно почнемо над цим працювати, — запевняє пан Владислав.

За та проти

Авіаексперти, які не підтримують відбудови Мрії, кажуть: вона технічно застаріла, адже дісталась у спадок від Радянського Союзу, тож пропонують кошти спрямувати на потреби ЗСУ. Валерій Романенко певен, що проект відбудови нерентабельний.

— Економічно цей літак затрачені кошти не окупить ніколи — поки що немає такого обсягу великовантажних і великогабаритних перевезень. У нас мільйони людей втратили житло, це більш нагальні потреби. У нас великі втрати у Збройних Силах, їм потрібне обладнання, озброєння, безпілотники, розвідувальне обладнання, радари.

Дмитро Антонов, командир екіпажу Ан-225, переконаний: Мрія — це символ. Він міг перевозити особливі вантажі: літаки, важливе енергетичне обладнання, яке має рекордні розміри. Те, що візьме на борт Мрія, іншим великим вантажним літакам доведеться перевозити зо п’ять разів. До того ж, за останні півроку до війни літак був потрібний і мав рекордні 80 польотів.

Якщо так і далі б використовувати цей літак, він заробляв би доволі непогані гроші.

— Я пропоную гроші у держави не брати, а створити міжнародний інвестиційний фонд, залучити всіх тих, хто любить авіацію, і зібрати ці кошти. Гадаю, що це можливо.

До того ж нову Мрію модернізують. Усі застарілі радянські системи та російські деталі замінять на сучасні від західних виробників. У підприємства вже є партнери зі США, Канади та Ізраїлю, які допомагають із деталями для інших літаків Антонов.

Якщо ми зробимо Мрію — піднімемо весь авіаційний світ, світових виробників авіаційної галузі. Це Boing, Airbus, Embraer.

Роботи, які здійснюють на підприємстві, поки не потребують мільйонних інвестицій. Офіційно жодних зборів коштів ще не розпочинали. Цей проект буде міжнародним, запевняють антонівці. Мрію відбудовуватимуть усім світом. Але остаточне рішення ухвалять на рівні держави, а не підприємства. І після перемоги України.

А перемога настане незабаром: місто за містом українські захисники звільняють нашу землю від загарбника. Як почувається рідний Херсон після окупації — читай у матеріалі.

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